“Fermate il Giappone. L’acqua radioattiva di Fukushima avvelenerà il mare, compreso il nostro”

Riversata nell’Oceano, come un veleno iniettato in culla. La dichiarazione d’intenti arriva dalla società Tokyo Electric Power, gestore della centrale nucleare giapponese di Fukushima: il Giappone verserà nell’oceano Pacifico acqua radioattiva proveniente dai budelli nucleari della centrale danneggiata dal sisma e dallo tsunami di marzo 2011. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Yoshiaki Harada, sottolineando che si tratta dell'unica opzione possibile.



La società di smaltimento, da circa otto anni, ha stoccato più di un milione di tonnellate di acqua contaminata, proveniente dai condotti di raffreddamento dei reattori, al punto da non avere più spazio a disposizione per immagazzinarne altra. «L’unica soluzione è quella di versarla in mare e diluirla», ha detto il ministro durante un briefing informativo a Tokyo.

Pronta la risposta di Kazue Suzuki, della campagna Energia di Greenpeace Japan. «L’acqua contaminata radioattivamente attualmente immagazzinata a Fukushima Daiichi non dovrebbe essere rilasciata nell’oceano», dice. «Il mare non è una discarica. Il mare è una casa comune per tutte le persone e le creature e deve essere protetto».

Le proposte di Greenpeace Japan sono chiare e dirette. «In primis non rilasciare intenzionalmente l’acqua contaminata nell’Oceano. E soprattutto l’acqua contaminata deve essere conservata a lungo termine e la tecnologia per la separazione del trizio dovrebbe essere sviluppata», conclude l’attivista. L’emorragia, se messa in atto, rischia seriamente di sferrare il colpo di grazia a un ecosistema colpito già duramente in questi anni, sotto tutte le forme possibili di inquinamento.