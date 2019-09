Elezioni regionali, perché l’alleanza Pd-Cinque Stelle si farà. E sarà la tomba di Salvini

Ci sono due date segnate di fosforescente nell’agenda politica italiana: sono il 27 ottobre - quando si voterà per il rinnovo del consiglio regionale umbro – e il 24 novembre (o un giorno di inizio gennaio) quando si voterà per le amministrative dell’Emilia Romagna. Dall’esito delle elezioni in queste regioni - storicamente rosse, ma negli ultimi mesi date ad alto rischio di sconfitta per la sinistra - dipenderà la sorte del governo giallorosso e il futuro politico di Matteo Salvini.

Non a caso il leader leghista già in questi giorni si è trasferito in Umbria per cominciare una campagna elettorale che, dicono i suoi, verrà combattuta “città per città, paese per paese, casa per casa”. E che la partita dell’Umbria sia per la Lega una partita decisiva lo dimostrano i toni veementi di Salvini che da Orvieto tira in ballo anche Mattarella chiedendogli, di fronte alla trattativa sul risiko di viceministeri e sottosegreterie, “se gli italiani meritavano questo schifo”. Poi Salvini sfida Pd e Cinquestelle: “Facciano pure l’alleanza anche in Umbria, li sfido. Tanto qui si vince. In Umbria si cambia, la sinistra ne ha combinate troppe”.

Il riferimento del numero uno di via Bellerio è agli scandali nella sanità che hanno travolto i vertici della politica regionale. La vittoria in Umbria - e a seguire in Emilia Romagna - dovrebbero costituire nell’idea di Salvini i primi atti della remuntada dopo l’esito della crisi agostana che ha spinto la Lega e il suo capitano all’opposizione. La conquista di due regioni tradizionalmente rosse, lo sfondamento leghista su territori dove la discesa del Carroccio si è sempre arrestata, avrebbe oggettivamente un effetto conturbante sugli equilibri politici nazionali e Salvini la userebbe come argomentazione ulteriore sull’assenza di consenso delle forze di governo. In caso di sconfitta invece per Salvini si aprirebbe un futuro oscuro, anche all’interno della sua Lega, perché la capitolazione alle regionali segnerebbe la bocciatura di un’intera linea politica.