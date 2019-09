Salvata Carige, ma tutte le piccole banche sono in agonia (e le paghiamo con soldi nostri)

L’assemblea degli azionisti della Banca Carige ha approvato il piano di salvataggio da 90 milioni di euro. Ha votato a favore il 43,3% del capitale. La Malacalza investimenti che ha il 27,5% delle azioni non si è registrata. Vittorio Malacalza era presente, ma “come piccolo azionista”. L’aumento di capitale verrà sottoscritto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) per 238,8 milioni di euro, dallo Schema volontario di intervento del Fitd (Svi) per 313,2 milioni, dalla Cassa centrale banca - Credito cooperativo italiano (Ccb) per 63 milioni, mentre 85 milioni verranno dagli attuali azionisti in proporzione alla percentuale di capitale detenuta. Verranno emessi warrant e un nuovo prestito subordinato classificabile come strumento di capitale Tier2 per 200 milioni.

Il fallimento è scongiurato. Il risanamento è tutto da fare. Con il prezzo delle azioni che è precipitato a 0,0015 euro, la capitalizzazione della banca ligure è ora scesa ben sotto i 100 milioni di euro. In pratica Banca Carige oggi vale meno del valore di mercato della sede centrale di Genova. Questa l’amara sentenza della borsa. Eppure il governo Conte Primo, il 7 gennaio scorso, con un decreto d’urgenza ha fornito una garanzia pubblica di un miliardo sulle emissioni delle obbligazioni della suddetta Cassa di risparmio di Genova. Pantalone ha aperto l’ombrello.

La vicenda Carige spalanca un’altra finestra non solo sul sistema bancario, ma sulla politica italiana. Non si sente ripetere basta con gli sportelli nell’era internet, le banche debbono cambiare assorbendo la rivoluzione digitale, sono troppo arretrate, troppo piccole, troppo disperse? Non si pubblicano alati documenti per spiegare l’esigenza di consolidare, concentrare, riconvertire? Non si inveisce contro le banche americane, troppo grandi per fallire, ma soprattutto troppo forti ed efficienti rispetto a quelle europee? Non si spezzano lance a Francoforte come a via Nazionale, dalla Bce alla Banca d’Italia, a favore di un ampio processo di transizione da un business model obsoleto a uno più moderno? Che cosa ha replicato Mario Draghi ai banchieri come quelli di Deutsche Bank che lo rimproverano perché i tassi negativi deprimono gli utili? “Cambiate”, ha detto loro, adeguatevi al nuovo. Ebbene tutto ciò è solo filosofia, sono “caciocavalli appesi” come le idee platoniche secondo Benedetto Croce? Sembra proprio di sì, se si segue la razionalità economica, ma l’Italia segue un’altra logica, quella della politica, non la grande politica bensì il potere locale e i suoi intrecci, la logica dei campanili, del guicciardiniano “particulare”.