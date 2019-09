La rivolta del parmesan: perché i dazi di Trump faranno male a grana e parmigiano

Make Parmesan great again. I dazi statunitensi verso l’Europa approvati dal Wto, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, rischiano di fare molte vittime nel reparto agroalimentare italiano. Tra questi, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano. La folle guerra commerciale partita dagli aiuti di stato per l’europea Airbus contro la statunitense Boeing potrebbe alla fine colpire vini, agrumi e succhi di frutta italiani. Un passo forse breve per Donald Trump, ma che sfugge alla logica. E i produttori non staranno certamente a guardare. La nota diffusa del direttore generale del Consorzio Grana Padano Stefano Benni promette di portare la protesta davanti alle basi americane presenti in Italia se la Casa Bianca andrà fino in fondo sulle sanzioni. Punti strategici come quello di Vicenza potrebbero presto trovarsi una folla inferocita come non se ne vedeva dai tempi della protesta No Dal Molin. Tempo per una rettifica c’è ancora, visto che tra solo qualche giorno verrà reso noto l’elenco dei prodotti colpiti da sanzioni sul Federal Register. Se la decisione non cambierà, il prossimo viaggio in Italia di Donald, che potrebbe presto essere calendarizzato tra novembre e dicembre, rischia di diventare improvvisamente più difficile.