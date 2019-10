Marco Bestetti, ecco chi è il bravo ragazzo scelto da Berlusconi per guidare Forza Italia

È disseminato di tizzoni ardenti il cammino a vista di Silvio Berlusconi e della sua Forza Italia. E quel letto di cenere, che in molti ormai considerano essere il partito del Cav, attende sola la folata di vento giusto per profondere altrove i vecchi e stanchi residui dirigenziali. Quella folata potrebbe, da poco, avere un nome: Marco Bestetti.

Fonti vicine ad Arcore e al giovane politico lo descrivono, infatti, l'unico al quale non sia stata (ancora) mozzata la cresta dall'ex premier, l'unico in grado di calamitare a sé una nuova scuderia di razza formata da promettenti personalità (dai 28 ai 35 anni) già dentro al mondo della politica locale e nazionale e l'unico, dopo i molti flop durante il corso degli anni, ad avere i numeri giusti per candidarsi come volto nuovo della Milano liberale.

Un po’ come un '93 bis, con la differenza, però, che la formazione partitica questa volta non affonda le sue radici nella cultura aziendale, bensì in quella politica e istituzionale.

Milanese di nascita, origini benestanti e una carriera pubblica fondata su un cursus honorum esemplare, nonostante i soli trentadue anni, Bestetti rappresenta in toto l'ascesa del Municipio, il 7 ovvero San Siro-Biaggio, di cui è presidente dal 2016: ambizioso, in crescita e con un futuro inedito.



Il palcoscenico meneghino ha cominciato fin da subito a conoscerne dialettica e presenza, come del resto la sfera politica verte il suo ascendente su quel bravo ragazzo, dalla faccia pulita e i buoni voti, sin dagli anni del Liceo. Laureatosi in Giurisprudenza alla Cattolica e attuale dipendente nell'ufficio legale di una società, Bestetti inizia la sua militanza politica negli anni del diploma e successivamente dell’Università, aderendo prima al movimento giovanile “Forza Italia Giovani”, poi a quello accademico “Studenti per le Libertà”. Dopo la gavetta come Consigliere di Facoltà, nel 2011, appena 23enne, è il primo degli eletti nella lista del “Popolo della Libertà” al Consiglio di Zona 7 di Milano, al quale affianca, dal 2012 al 2016, il ruolo di Coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani. Per arrivare poi all'exploit più recente: con un 42,3% e la vittoria al primo turno con 28.852 voti alle elezioni per la carica da presidente del Municipio 7 di Milano nel 2016 come candidato per il Centrodestra.