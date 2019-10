Barba, turbante e idee progressiste: chi è Jagmeet Singh, il prossimo alleato di Justin Trudeau

Il leader dei Democratici si distingue non solo politicamente. Anche la sua figura, caratterizzata da turbanti molto colorati e da una folta barba grigia, racconta molto. «L’aspetto vistoso è certamente un punto di forza, perché lo rende più credibile quando parla di alcuni aspetti, come i diritti delle minoranze. È un leader dal forte carisma e su questo potrebbero nascere anche delle scintille col futuro primo ministro». Con lui il Nuovo Partito Democratico ha cambiato rotta. «Singh lo ha spostato a sinistra, seguendo un sentimento popolare diffuso non solo in Canada. I partiti progressisti che guardano troppo al centro ormai non piacciono più: le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti lo raccontano, come il destino degli altri movimenti nel resto del mondo. L’idea dei Democratici è stata perciò quella di porsi come forza realmente alternativa al governo in carica, eletto quattro anni fa con la speranza di un cambiamento che poi non si è realmente realizzata». Un posizionamento politico che ha risposto alle iniziali incertezze. «Così facendo Singh almeno è stato chiaro. Perché l’elettore del NDP va convinto a votare a sinistra non tanto ponendosi come alternativa a Scheer e ai Conservatori ma a Trudeau». Eppure, anche il NDP non ha di che festeggiare, i risultati segnalano quasi 600 mila voti in meno rispetto al 2015. «Il calo e la contemporanea crescita del peso politico dei Democratici è più un demerito dei Liberali che un merito di Singh. Il voto segnala forse un certo distacco anche da un’idea di NDP come forza progressista, ma che a questo punto sarà determinante nel prossimo governo. L’idea è quella di mantenersi fuori dall’esecutivo, visto anche il risultato non esaltante, per cercare di evitare i mal di pancia all’interno del partito e allo stesso tempo di incidere nell’agenda politica». E Justin Trudeau dovrà per forza ascoltarli.