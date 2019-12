Storia civile (e inedita) dei ragazzi di Piazza Fontana

Che fine fanno i vent'anni quando finisci in un vortice simile? «Quell'esperienza è riassumibile con l’inquadratura del mondo che vedevo dal finestrino dei taxi - è la voce di Carlo B. - i pochi momenti di luce che avevamo tra un’immersione e l’altra in quel mondo cupo degli archivi mi sembravano l’uscita del prigioniero dalla caverna di Platone, ma a parti invertite: il mondo della verità erano i nostri anfratti bui fitti di carte, il mondo della luce dove gli umani continuavano a fare la spesa, andare a scuola e al lavoro, partire per visitare i parenti o curarsi era quello dell’ingenuità e dell’illusione. Pensavo a chi a Milano, a Brescia, a Bologna, era andato a fare un versamento, a fare una passeggiata, ad ascoltare un comizio, aveva preso un treno, con la stessa serenità che vedevo oltre il finestrino e non era più tornato a casa».

«Avevo un rituale, ricorda Nicola. Ogni volta che uscivo fuori da quel mondo di ombre così reali mettevo le cuffie e la prima canzone era sempre la stessa». Nicola pigia il tasto play sul telefono. La voce di Lindo Ferretti arriva bassa e lenta come una preghiera.

A tratti percepisco tra indistinto brusio

Particolari in chiaro,

Di chiara luce splendidi,

Dettagli minimali in primo piano,

Più forti del dovuto e adesso so

Come fare non fare, quando dove perché

E ricordando che tutto va come va

Come fare non fare, quando dove perché

E ricordando che tutto va come va

Ma non va, non va, non va, non va...

Sono un povero stupido so solo che

Chi è stato è stato e chi è stato non è

Chi c'è c'è e chi non c'è non c'è

Il quesito di Salvini viene soddisfatto, i ragazzi del fango trovano migliaia di documenti che provano come tutta la catena di comando di Ordine nuovo era seguita passo passo dai nostri servizi. Si incontravano, andavano a cena, a volte li facevano espatriare. Era un gioco di simulazione senza regole. Solo che a terra c'erano i morti. Castelli di carte che finiscono nei processi, nei libri, sui giornali. È la storia parallela della Repubblica.

Ma in mezzo a tanta carta e polvere c'era la carne, quella vera, e il dolore. "Danni collaterali" li chiamano nelle operazioni di guerriglia. E se dalle parole puoi difenderti dagli sguardi no. «Dopo la fase istruttoria con le carte già consegnate - è Massimo a parlare - incontrai Manlio Milani, sopravvissuto alla strage di Piazza della Loggia dove perse la giovane moglie. Aldo mi presentò e gli disse che facevo parte della "squadra". Ma sono tutti così giovani? chiese Milani. E poi mi abbracciò. Non so nemmeno io come riuscì a non piangere. Era anche per loro, soprattutto per loro, che avevamo lavorato, per provare a dargli pace».