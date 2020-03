Ecco perché i tifosi tedeschi odiano il presidente dell’Hoffenheim

Per chi segue il calcio, probabilmente queste giornate di psicosi #coronavirus – in cui non si capisce se la Serie A si gioca oppure no, se le partite le fanno a porte chiuse o aperte e se quelle saltate vengono recuperate qualche giorno dopo o addirittura fra tre mesi – lasciano un misto di incertezza e delusione: ci si trova in qualche modo privati della passione sportiva nazionale, e non si sa come riempire i pomeriggi del weekend.

Una soluzione alternativa per l’appassionato nostrano è quella di rivolgere lo sguardo ai campionati dei Paesi vicini, che finora si stanno svolgendo regolarmente, partite di cartello incluse: e una buona idea per lo scorso sabato pomeriggio era sintonizzarsi sulla Bundesliga per seguire la capolista, il solito Bayern Monaco, che faceva visita all’Hoffenheim, in piena corsa per un posto in Europa League.

I rossi bavaresi hanno sbrigato la pratica in fretta, visto che intorno all’ora di gioco stavano già sul 6 a 0: quando mancava poco più di un quarto d’ora alla fine, però, l’arbitro Christian Dingert ha dovuto interrompere la partita a causa di uno striscione esposto dai tifosi del Bayern, che prendeva di mira il proprietario della squadra avversaria, Dietmar Hopp, definito un Hurensohn (“figlio di”, e non credo serva completare la traduzione).

I giocatori e l’allenatore del Bayern sono andati sotto la curva cercando di convincere i tifosi a ritirare lo striscione, e sembravano esserci riusciti, tanto che l’incontro è ripreso. Quasi subito però il lenzuolone incriminato è riapparso, e l’arbitro ha nuovamente interrotto la gara, mandando addirittura i giocatori negli spogliatoi. Per una quindicina di minuti tutto è rimasto nel dubbio: poi i giocatori sono tornati in campo ma giusto pro forma, e non hanno fatto altro che passarsi la palla fino ad arrivare stancamente al novantesimo. Una scena davvero surreale.

Durante la conferenza stampa tutti hanno mostrato solidarietà a Dietmar Hopp, tuttavia non era la prima volta che il patron dell’Hoffenheim veniva bersagliato di insulti durante una partita. A settembre 2018 e a dicembre scorso l’avevano fatto i tifosi del Borussia Dortmund, in maniera così violenta che per tre anni non potranno più entrare nello stadio dell’Hoffenheim – e proprio contro questa sentenza è nato lo striscione dei supporter bavaresi. Una settimana fa invece erano stati gli ultrà del Borussia Mönchengladbach ad esporre uno striscione con un mirino puntato sul volto di Hopp, e addirittura lo stesso sabato in cui si è giocata Hoffenheim-Bayern un’altra partita (Borussia Dortmund-Friburgo) è stata interrotta sempre per gli insulti rivolti a Hopp.