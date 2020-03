Il guru economico di Conte è felice che il virus stia facendo «respirare» la Terra

Radical choc

Il miracolo del senso civico degli italiani, fomentati per anni da politici cinici

Ci stiamo comportando molto bene, meglio anche dei francesi e dei tedeschi, con disciplina e seguendo le regole imposte dal governo. Soprattutto, non abbiamo preso come esempio i leader che di rispetto per le regole non ne hanno alcuno. E anzi spesso invitano a violarle