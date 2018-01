Baby Gang, nel gioco del branco vince chi ha meno sensi di colpa

C’è poco da scavare nel fenomeno delle baby-gang. Non c’è da scavare troppo per capire che siamo purtroppo in contatto con uno stato primigenio della socialità umana, quello della violenza di gruppo che consente –in una forma criminale, beninteso- di superare per un breve momento la sofferenza del vivere in cambio di un’illusoria condizione di esaltazione estatica. Esaltazione in cui si fondono l’odio verso una vittima e la comunione nel gruppo con gli altri, finalmente non più estranei ma compagni, uniti nella vita e nella morte o forse solo in un pestaggio. È la teoria del capro espiatorio, che abbiamo già esplorato ed è il solito monito a non tornare a una età antica che è bella solo nei libri di storia o al cinema (ricordate Il Gladiatore?) ma che a viverla davvero si rivela piena di violenza tribale. Le aristocrazie guerriere sono belle nelle fiabe lette al termine di una fiammeggiante cavalcata nelle foreste, mentre un incontro con loro nella vita reale somiglierebbe a un pestaggio o a un vandalismo in metropolitana nel buio delle sere d’inverno a danno degli sparuti viaggiatori delle ultime corse.

Queste baby gang sembrano una grottesca reincarnazione in un presente confuso di un passato che abbaiamo dimenticato. Non troppo diverse erano le bande di pastori/banditi che scorazzavano per il Lazio al tempo di Romolo e Remo e che vivevano in capanne sul colle Palatino. Quelle bande di reietti scacciati dagli altri villaggi alla lunga riuscirono a redimersi, non prima però di essersi procurati una compagnia femminile con metodi violenti che adombrano lo stupro -il ratto delle Sabine- poi fondendosi con le popolazioni circostanti latine e sabine e infine perfino procedendo a una fusione multietnica con gli stranieri oltre il Tevere, gli Etruschi. Un lieto fine, peraltro arrivato dopo secoli, alla fine del quale un’orda di maschi sbandati privi di ogni regola e legge si ritrovò a inventare il Diritto Romano dopo essere passati per tutte le fasi della civilizzazione: la legge della banda, poi il codice dell’onore e della reputazione di una elite guerriera raccolta intorno a un re e infine l’uguaglianza davanti alla legge di ogni cittadino. Nessuno più poté proclamarsi re e l’imperatore era solo un primo cittadino, il princeps.