Lo stallo tra Londra e Bruxelles continua. Nell’ultimo round del negoziato non ci sono stati progressi sui grandi punti critici del negoziato per stabilire le relazioni commerciali tra Regno Unito e Unione europea dopo la Brexit.

«La mia responsabilità – sotto l’autorità della presidente Ursula von der Leyen – come negoziatore dell’Unione, è di dirvi la verità. E la verità è che non ci sono stati progressi sostanziali», ha detto Michel Barnier nel suo report ai giornalisti di fine round. «Non possiamo continuare così per sempre. Soprattutto dato il continuo rifiuto del Regno Unito di prorogare il periodo di transizione», che scadrà il prossimo 31 dicembre.

Bruxelles ha sempre proposto un’estensione ma Londra non ha mai accennato alla possibilità. Il problema è che per far ratificare l’accordo da entrambi i Parlamenti serve un testo giuridico completo entro il 31 ottobre. Cinque mesi considerati ormai dagli addetti ai lavori troppo pochi per affrontare tutti i dossier degli undici tavoli negoziali.

Proprio per questo motivo Barnier aveva chiesto al capo negoziatore inglese David Frost di discutere questa settimana sui nodi specifici che impedivano l’accordo.

Ma non c’è stato nessun passo in avanti sulla pesca perché Londra vuole ridiscutere ogni anno l’accesso delle imbarcazioni sulle sue acque, una proposta irricevibile per Bruxelles che chiede un accordo più duraturo per garantire la certezza negli investimenti e un accordo stabile. In teoria questo capitolo del negoziato dovrebbe chiudersi il 1 luglio, ma sembra ormai un obiettivo irrealizzabile

Così come non c’è stato un accordo sulle regole per garantire una libera e leale concorrenza tra imprese europee e inglesi, né progressi comuni sulla cooperazione in materia giudiziaria. «Non è un problema di metodo, ma di sostanza», ha spiegato Barnier.

Bruxelles chiede solo il rispetto di quanto concordato con il premier Boris Johnson nella Dichiarazione politica approvata dal Consiglio europeo dell’ottobre 2019 che ha l’appoggio anche del Parlamento europeo. L’Unione vorrebbe applicare i principi del documenti, il Regno Unito cerca di derogare il più possibile. Ecco il perché dello stallo.

Il discorso completo di Michel Barnier, pronunciato venerdì alla fine del quarto round di trattativa col Regno Unito

Dall’inizio di questi negoziati, il nostro obiettivo è stato quello di andare avanti – parallelamente – su tutti gli argomenti delle nostre relazioni future – e stiamo puntando a un partenariato molto ambizioso.

Per raggiungere questo obiettivo, come vi ho detto alla fine del nostro ultimo round, dovevamo fare progressi su quattro grandi punti critici, vale a dire: pesca e libera concorrenza, la cosiddetta “parità di condizioni” – due elementi essenziali del nuovo partenariato economico che vogliamo costruire; Garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone necessarie per sostenere una stretta cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; E infine, la governance delle nostre relazioni future.

Abbiamo quindi deciso, con David Frost e la delegazione britannica, di dedicare tempo alla discussione di questi quattro punti questa settimana. Voglio ringraziare personalmente David Frost, ma anche le due squadre negoziali per il rispetto reciproco che hanno dimostrato, per la qualità del loro lavoro in queste difficili circostanze e per la loro professionalità.

Tuttavia, alla fine di questa settimana, la mia responsabilità – sotto l’autorità della presidente Ursula von der Leyen – come negoziatore dell’Unione, è di dirvi la verità. E la verità è che non ci sono stati progressi sostanziali.

Per quanto riguarda la pesca, il Regno Unito non ha mostrato alcuna reale disponibilità a esplorare altri approcci oltre all’attaccamento zonale sulla condivisione delle quote. Inoltre, continua a condizionare l’accesso alle sue acque a una negoziazione annuale, il che è tecnicamente impossibile per noi. Considerando che l’UE vuole costruire un partenariato economico più stabile.

A parità di condizioni, non abbiamo compiuto progressi su queste regole di fair play economico e commerciale, nonostante la scelta di concentrarci questa settimana su questioni che avrebbero dovuto essere più consensuali, come i meccanismi di non regressione sugli standard sociali e ambientali, cambiamenti climatici, fiscalità o sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda la governance delle nostre relazioni future, non siamo stati in grado di compiere progressi sulla questione del quadro di governance unico che stabilisce collegamenti giuridici tra le nostre diverse aree di cooperazione. Infine, sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, abbiamo avuto una discussione leggermente più costruttiva sulla questione dell’impegno nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sebbene permangano importanti questioni su come riflettere tale impegno nel nostro accordo.

Su tutti questi punti, non chiediamo altro che ciò che è nella Dichiarazione politica.

Possiamo solo notare che non sono stati registrati progressi sostanziali dall’inizio di questi negoziati e che non possiamo continuare così per sempre.

Soprattutto dato il continuo rifiuto del Regno Unito di prorogare il periodo di transizione.

Da parte nostra, come ha affermato la presidente Ursula von der Leyen, siamo sempre stati aperti alla possibilità di una proroga di uno o due anni, come previsto nell’accordo di recesso. La nostra porta rimane aperta. Ma se non vi è alcuna decisione congiunta su tale estensione – come intendo che sia così – il Regno Unito lascerà il mercato unico e l’unione doganale tra meno di 7 mesi.

Tenendo conto del tempo necessario per ratificare un accordo, avremmo bisogno di un testo giuridico completo entro e non oltre il 31 ottobre, ovvero in meno di 5 mesi.

Dobbiamo usare questa volta nel miglior modo possibile.

Questo è il motivo per cui ho suggerito, già la scorsa settimana, a David Frost di accompagnare i nostri cicli di negoziazione su tutti gli argomenti con formati più ristretti in modo da poterci concentrare sulle questioni più difficili.

Spero che ciò contribuirà a iniettare nuovo dinamismo politico negli 11 tavoli negoziali, che speriamo di poter incontrare di nuovo fisicamente nelle prossime settimane e mesi, poiché ciò potrebbe aiutarci a guadagnare in efficienza.

Naturalmente, nei prossimi mesi continuerò a lavorare in piena fiducia e trasparenza con gli Stati membri e il Parlamento europeo. Per essere chiari: la nostra mancanza di progressi in questo negoziato non è dovuta al nostro metodo, ma alla sostanza. Dobbiamo attenerci ai nostri impegni se vogliamo andare avanti!

Abbiamo avviato questo negoziato sulla base di una Dichiarazione politica congiunta che stabilisce chiaramente i termini della nostra futura partnership.

Questo documento è disponibile in tutte le lingue, incluso l’inglese. È una buona lettura, se così posso dire. Questa dichiarazione è stata negoziata e approvata dal Primo ministro Johnson. È stato approvato dai leader dei 27 Stati membri in occasione del Consiglio europeo dell’ottobre 2019. Ha il sostegno del Parlamento europeo. È – e rimarrà per noi – l’unico riferimento valido, l’unico precedente rilevante in questo negoziato, come concordato da entrambe le parti. Eppure, round dopo round, le nostre controparti britanniche cercano di prendere le distanze da questa base comune.

Consentitemi di darvi quattro esempi concreti, riferendomi precisamente al testo della Dichiarazione politica:

Il primo ministro Johnson ha concordato, al punto 77 della Dichiarazione politica, che “data la nostra vicinanza geografica e l’interdipendenza economica”, il nostro accordo futuro deve comprendere solidi impegni per prevenire distorsioni degli scambi e vantaggi concorrenziali sleali. Questo è ciò che, insieme, abbiamo scelto di definire “condizioni di parità”.

o In questo paragrafo, il permier Johnson ha convenuto di mantenere gli alti standard comuni applicabili nell’Unione e nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione in questi settori: aiuti di Stato, concorrenza, standard sociali e occupazionali, ambiente, cambiamenti climatici e questioni fiscali.

o Siamo oggi molto lontani da questo obiettivo.

Il primo ministro Johnson ha convenuto, al paragrafo 66 della Dichiarazione politica sulla cooperazione nucleare civile, di mantenere i nostri attuali elevati standard di sicurezza nucleare.

o Siamo molto lontani da questo obiettivo.

Il primo ministro Johnson ha concordato, al punto 82 della Dichiarazione politica, che il nostro accordo dovrebbe riguardare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

o Siamo molto lontani da questo obiettivo.

Il primo ministro Johnson ha convenuto, al paragrafo 118 della Dichiarazione politica, di basare le nostre relazioni future su un quadro istituzionale generale, con collegamenti tra aree specifiche di cooperazione.

o Siamo, ancora una volta, molto lontani da questo obiettivo.

In tutti questi settori – e in molti altri – il Regno Unito continua a tornare indietro sugli impegni assunti nella Dichiarazione politica. Compreso sulla pesca, dove ci siamo impegnati a fare del nostro meglio per concludere e ratificare un nuovo accordo entro il 1 ° luglio 2020.

Sembra chiaro che non raggiungeremo questo obiettivo considerando come stanno andando i negoziati in questo settore per il momento.

Anche nelle rare aree in cui abbiamo assistito a qualche movimento questa settimana, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non riusciamo ancora a rispettare ciò che avevamo concordato nella Dichiarazione politica.

Infine, lasciate che vi ricordi che, dall’inizio di questi negoziati, il Regno Unito ha rifiutato di parlare della nostra cooperazione in materia di politica estera, sviluppo e difesa, anche se abbiamo concordato questo con Boris Johnson nella Dichiarazione politica.

A dire il vero – come ex ministro degli Affari esteri nel mio paese – non capisco ancora perché. Non possiamo accettare questo backtracking sulla Dichiarazione politica. E chiederemo il pieno rispetto dell’accordo di recesso.

Per quanto riguarda i diritti dei cittadini, continuiamo ad essere estremamente vigili. Ci sono stati frequenti scambi di informazioni tra il vicepresidente Maroš Šefčovič e Michael Gove su questo argomento.

Per quanto riguarda i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito:

o Siamo lieti di sapere che 3,1 milioni di cittadini dell’UE hanno già ottenuto lo status di residenza.

o Stiamo monitorando attentamente la situazione dei cittadini più vulnerabili che hanno difficoltà ad applicare digitalmente.

o È anche importante che i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito abbiano accesso alle prestazioni sociali in questi tempi difficili.

Per quanto riguarda i cittadini britannici residenti nell’UE:

o Nei 13 Stati membri che – come il Regno Unito – hanno scelto un sistema costitutivo, stiamo lavorando per garantire che le procedure per richiedere lo status di residenza siano semplici, facilmente accessibili e chiaramente comunicate;

o Nei 14 Stati membri che hanno scelto un sistema dichiarativo, i cittadini del Regno Unito riceveranno un documento fisico che consente loro di dimostrare il loro status.

Continuiamo inoltre ad essere estremamente vigili per quanto riguarda la corretta attuazione del protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord.

Il documento del Regno Unito pubblicato il 20 maggio è utile. Ma ci sono ancora molti dettagli da stabilire se vogliamo passare dall’aspirazione all’operazione, in linea con il Trattato legale.

Inoltre, alcuni degli obiettivi enunciati nel presente documento “di comando” – come evitare le dichiarazioni di uscita sulle merci che si spostano dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna – sono incompatibili con gli impegni giuridici accettati dal Regno Unito nel protocollo. Quindi dobbiamo davvero lavorare di più sui dettagli tecnici. Solo un’implementazione precisa e rigorosa dell’Accordo di recesso può creare la fiducia di cui abbiamo bisogno per costruire la nostra futura partnership.

I 27 Stati membri e il Parlamento europeo sono stati molto chiari in merito, anche nel nostro mandato negoziale.

Nei prossimi giorni la Commissione avrà l’opportunità di fare il punto con i 27 Stati membri, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nonché con il Parlamento europeo, il suo presidente David Sassoli e il gruppo di coordinamento presieduto da David McAllister .

Il mese di giugno vedrà anche la seconda riunione del Comitato misto – il 12 giugno – e la riunione ad alto livello che abbiamo concordato nella Dichiarazione politica per fare il punto di questi negoziati.

Dobbiamo ancora decidere la data e le modalità di questo incontro. Questo vale anche per i prossimi round – il primo dei quali probabilmente si svolgerà verso la fine di giugno o l’inizio di luglio.

Ma è chiaro che ci stiamo avvicinando a un momento di verità: ci aspettiamo che il Regno Unito rispetti i suoi impegni, sia per quanto riguarda il nostro, già ratificato, Accordo di recesso, sia per il contenuto preciso della Dichiarazione politica, che rimane e sarà rimangono la base e il quadro per la nostra negoziazione.

In questo caso, e se manteniamo il rispetto reciproco, la serenità e la determinazione, non ho dubbi che troveremo, nel corso dell’estate o al più tardi all’inizio dell’autunno, una zona di sbarco tra il Regno Unito e l’Unione europea. Quindi, finalmente, raggiungeremo un accordo sulla nostra partnership per il futuro.

Michel Barnier