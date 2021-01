Che impatto avrà sull’Europa (e la Russia) l’inaugurazione della sezione serba del gasdotto TurkStream

L’inaugurazione della sezione serba del gasdotto Turkstream costituisce una significativa vittoria strategica per il Cremlino. Il Presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha preso parte alla cerimonia di apertura, ha definito l’evento come «Un grande giorno per la Serbia» e ha lodato il progetto definendolo come «fondamentale per il futuro sviluppo» del Paese.