Intesa Sanpaolo On Air, la serie di podcast del Gruppo, è una raccolta di voci, storie, idee su futuro, sostenibilità, inclusione, ma anche un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale. Scenari 2022 è un viaggio alla scoperta di cosa ci aspetta nei prossimi mesi, come muteranno gli equilibri internazionali a seguito del conflitto ucraino, gli sviluppi della pandemia da Covid-19: i grandi temi che il 2022 ci chiede di affrontare per definire gli orizzonti politici, sociali ed economici che segneranno il prossimo futuro.

Nonostante i grandi player internazionali si stiano sfidando a colpi di investimenti miliardari nella corsa al Metaverso, non è ancora chiaro come questo spazio virtuale si configurerà né se le persone lo utilizzeranno effettivamente. Su queste perplessità, condivise da molti esperti e analisti, Kara Swisher riflette con il guru dell’informatica Jaron Lanier, oggi programmatore in Microsoft, in un’intervista esclusiva per Linkiesta Magazine – Turning Points in collaborazione con il New York Times.

All’uscita dalla pandemia, i settori industriali del nostro Paese hanno registrato un tasso di crescita variabile, dimostrando come alcuni cambiamenti sociali possano avere un concreto impatto sull’economia e sul mercato del lavoro. Nell’articolo su Linkesta Magazine – Turning Points in collaborazione con il New York Times, Massimo Ferlini e Giampaolo Mortaretti riflettono sul rapporto fra domanda e offerta di lavoro nei contesti di ripresa economica, come quello che stiamo attraversando.