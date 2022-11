Alcune società, molto più di altre, nascono, crescono e diventano grandi grazie alle idee coraggiose e allo spirito avventuriero dei loro fondatori. Non sono molte, in Italia, le aziende visionarie e ricche di capitale umano come la Velier SpA, realtà familiare fondata nel 1947 nel cuore di Genova. Il lavoro instancabile e assolutamente inimitabile del suo presidente, Luca Gargano, l’ha resa nel giro di pochi decenni leader mondiale nel settore dei rum, per identificazione, selezione, catalogazione di questo distillato nonché antesignana assoluta nella creazione di una sensibilità e di un vero e proprio movimento nei confronti del vino naturale.

All’interno di questi contesti così identitari e connotati, prendono forma progetti più folli di altri, più artistici, ambiziosi e allo stesso tempo frutto di grandi relazioni, amicizie e connessioni internazionali. In occasione dell’ultimo Whisky Live di Parigi – una delle più grandi manifestazioni a livello internazionale dedicate al mondo del whisky e del rum svoltasi a fine settembre – la maison genovese ha presentato una gamma di imbottigliamenti assolutamente nuova per genesi e concezione, in grado di assemblare eccellenze di mondi diversi. La collezione MAGNUM infatti riunisce quattro delle più antiche e note distillerie di Giamaica, Martinica e Barbados. Hampden, operativa dal 1753, Saint James dal 1889, Mount Gay dal 1703 e Foursquare, ad oggi forse la realtà più premiata a livello mondiale. Si tratta di quattro nomi particolarmente cari a Gargano e che sono cresciuti e consolidati anche grazie al lavoro costante della Velier. Con coloro che oggi guidano queste distillerie, sia che si tratti di realtà familiari sia che si tratti di nuove giovani generazioni al comando, è nato quindi un rapporto di stima reciproca che va al di là degli accordi commerciali.

Come celebrare il lavoro di questi artigiani e professionisti se non pensando – tra gli altri mille e uno progetti che ballano nella testa di Luca Gargano – di ideare per bottiglie scelte una label elegante, un vestito diverso e un valore più significativo? Il presidente della Velier, che ama penare in grande e no vede nulla come potenziale ostacolo, ha scelto di contattare la più grande agenzia fotografica del mondo, la Magnum Photo – non a caso il nome riprende il formato scelto delle bottiglie che è appunto quello del litro e mezzo – per avere delle immagini d’autore, selezionate, a celebrare questi incredibili prodotti.

Il fotografo scelto per questa prima release è Eliott Erwitt, grandissimo maestro e membro dell’agenzia dal 1953 nonché presidente per la stessa per tre anni. Le sue immagini in bianco e nero completano visivamente e concettualmente i prodotti, così da avere quattro selezioni di rum preziose non solo nel gusto ma anche nell’estetica.