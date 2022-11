Wine competitionMeglio Francia o Italia, nel bicchiere? La domanda è malposta, ecco perché

Non stiamo certo facendo una cosa nuova: la diatriba tra vini francesi e italiani è infinita e probabilmente non si esaurirà mai. Ma i pregiudizi sono duri a morire, e spesso ci fidiamo di impressioni e leggende metropolitane, invece di conoscere e interpretare la realtà. Abbiamo chiesto di aiutarci a Leopoldo Puzielli esperto di vini e saké che per tanto tempo ha lavorato in Francia, e oggi è a Tokyo. Formatosi alla scuola alberghiera di Losanna, Leopoldo muove i primi passi come manager all’Hyatt di Dubai, prima di specializzarsi in sommellerie, la sua vera passione: «Mio nonno è un viticoltore, mio ​​padre me lo ha insegnato la professione di sommelier quando avevo 18 anni. Nonostante io abbia iniziato come manager, ho sempre avuto nel mirino il sommelier, la mia vera passione» confida in un’intervista a Le Figaro. Nel 2015 ha superato la certificazione di sommelier di sake della Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS). E da allora ha continuato a specializzarsi: corrispondente per l’Europa per una rivista di gastronomia giapponese, Taru, giudice e giuria per il prestigioso concorso di sake a Parigi, il Kura Master. Non potendo più resistere al richiamo del Giappone, Leopoldo e sua moglie decidono di lasciare Parigi nel 2021 per stabilirsi lì. La sua esperienza internazionale e la sua lunga permanenza in Francia può aiutarci a capire meglio chi vince nel perenne match Italia-Francia.

Iniziamo con i luoghi comuni: soprattutto a Milano si bevono più Champagne che Spumanti Metodo Classico. È vero?

La Champagne produce 320 milioni di bottiglie l’anno. Franciacorta ne produce 20 milioni l’anno. Questo basterebbe per fermare ogni polemica. Più che la vicinanza/distanza, gioca molto l’immagine e i livelli di qualità della denominazione (in Champagne c`e tutto a tutti i prezzi, negli spumanti tutto è più contenuto proporzionalmente alla produzione e la loro storia è molto più recente). Le occasioni di consumo non sono sempre le stesse. Solo perché hanno le bollicine, non sono prodotti indistintamente paragonabili. A Parigi, per esperienza personale, posso dire che c’è grandissimo interesse per i vini italiani e le loro specificità. Sono prodotti diversi, essendo espressioni di culture/terre diverse. Il consumatore medio non riesce a distinguere sempre tra diversi metodi classici italiani, mentre nel mondo di Champagne ci sono nomi e storie che attirano la selezione in modo unanime.

Un grande classico: a parità di prezzo, i vini Italiani sono più buoni.

I prezzi sono espressione di logiche di mercato e retaggi del passato. “The Wine Masters of Bordeaux” di Nicolas Faith è una bellissima analisi dei prezzi di Bordeaux, mostrandone tutte le anomalie. A parità di prezzo, abbiamo vini molto diversi tra loro, anche restando nello stesso paese. Una carta dei vini e` basata solo sul prezzo (verrebbe fuori una lista senza senso). È vero che in Italia si riesce a bere molto bene riuscendo a spendere meno che in Francia, in generale. È verissimo che in Italia abbiamo una diversità di prodotti a tariffe più o meno competitive che in Francia hanno meno se si conta la media nazionale. Ma se pensiamo che Parigi ha il doppio degli abitanti di Milano e otto volte i suoi turisti, capiamo bene quante occasioni di consumo si hanno qui e là.

E ancora: iI vini francesi dilagano sulle carte dei wine bar in Italia.

Difficile generalizzare. In genere sono prodotti molto diversi, sia concettualmente che gustativamente. Sono stato a Milano e Verona nel giugno 2022 e non mi pare di aver visto una maggioranza di vini d’oltralpe. Sfido a dimostrarmi che a Napoli o Roma si beva più francese che Italiano.