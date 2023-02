Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito il sud-est della Turchia e la Siria. Il sisma, di magnitudo 7,9, è stato avvertito da milioni di persone in tutta la regione, compresi Libano e Israele. Il bilancio provvisorio segna oltre duecento morti tra Turchia e Siria, ma è un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi dal momento che in diverse aree dei due Paesi più colpiti sono crollate decine di edifici.

L’epicentro del terremoto è localizzato vicino a Gaziantep, città della Turchia centro-meridionale, a circa novanta chilometri dal confine siriano, ma la scossa è stata avvertita fino al Cairo, in Egitto. Sono state segnalate numerose scosse di assestamento.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che le squadre di ricerca e soccorso sono state inviate nelle aree colpite dal terremoto e il Paese ha chiesto assistenza internazionale per i soccorsi. La Turchia è un Paese colpito frequentemente da terremoti, dal momento che è attraversata da linee di faglia.

In Italia, la protezione civile ha diramato l’allerta tsunami per le coste orientali di Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sicilia. Al momento però il pericolo sembra rientrato, o almeno ridimensionato: a seguito del sisma l’Ingv aveva stimato in un’onda di impatto sulla costa siciliana intorno alle 6:35, su Siracusa‚ alle 6:39 a Catania, e alle 6:40 a Messina. Poi anche su Portopalo, Ginostra, Strombolicchio, Milazzo, Palermo, Marettimo, Gela, Pantelleria, Lampedusa, Porto Empedocle, Sciacca e Mazara del Vallo. Ma le prime registrazioni hanno fatto rilevare un’onda «non superiore ai 15 centimetri, l’allarme sembra ridimensionato», fanno sapere dalla Protezione civile.

Ad ogni modo il Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) della Sicilia ha invitato «i cittadini ad allontanarsi dal litorale basso‚ da zone portuali‚ e di avvisare la popolazione e porre la massima attenzione».