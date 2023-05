Pubblichiamo l’appello al presidente degli Stati Uniti per aiutare ldi centinaia di intellettuali, scrittori, politici e giornalisti di tutto il mondo al presiden

Egregio signor Presidente,

innanzitutto vorremmo ringraziare Lei, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, il Segretario di Stato Anthony Blinken e l’ampia coalizione bipartisan del Congresso per l’incrollabile sostegno all’Ucraina e per la leadership che gli Stati Uniti hanno ancora una volta assunto nel difendere i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Crediamo, come Lei, e come è stato ben riassunto dal generale Christopher Cavoli, che «la Russia non può uscire vittoriosa da questa guerra, il nostro futuro non potrebbe sopportarlo».

Anche se spesso avremmo voluto un’assistenza maggiore e più rapida all’Ucraina, siamo ben consapevoli che Lei dispone di informazioni che noi non abbiamo e che ha anche dovuto svolgere un enorme lavoro per creare e poi rafforzare la coesione della coalizione di Ramstein.

Le scriviamo oggi perché siamo preoccupati. Il compito che le forze armate ucraine dovranno affrontare nei prossimi mesi è davvero enorme e non privo del rischio di battute d’arresto o di successi parziali. E, come ci ha ripetutamente ricordato il generale Mark Milley, non c’è niente di peggio che sottovalutare le capacità militari della Federazione Russa. In altre parole, non c’è motivo di escludere che la guerra continui oltre l’anno 2023.

Come Lei sa, il generale Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, e molti leader militari e politici ucraini ritengono che la fornitura di aerei occidentali sia fondamentale per un rapido esito della guerra. Inoltre, come hanno affermato il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e il Ministro degli Esteri britannico James Cleverly, l’unica vera garanzia di sicurezza dell’Ucraina nel medio e lungo termine è l’adesione all’Organizzazione Atlantica, che sarà possibile non appena la guerra sarà terminata. Non dubitiamo che si stia formando un ampio consenso in tal senso e che gli Stati che, in occasione del Vertice NATO di Bucarest del 2008, hanno bloccato questo processo, assumendosi così una grave responsabilità per la guerra in corso, si guarderanno bene dall’ostacolare nuovamente il processo.

Siamo anche consapevoli che la padronanza dell’uso dei moderni aerei occidentali richiede un lungo addestramento dei piloti e una logistica complessa. Ma sappiamo anche che i soldati ucraini, altamente motivati, hanno dimostrato una notevole capacità di apprendimento.

Infine, oltre al suo ruolo di leader della coalizione di Ramstein, il suo accordo è indispensabile in quanto Lei è Presidente del Paese che produce l’aereo a cui le autorità militari ucraine aspirano maggiormente, l’F16.

Affinché la coalizione di Ramstein sia in grado tra sei mesi, sulla base della realtà militare e politica del momento, di prendere una decisione sulla fornitura di questi F16 da parte del Suo Paese e dei Paesi europei che ne possiedono, ci sembra essenziale che venga presa molto rapidamente una decisione a favore dell’addestramento di un centinaio di piloti ucraini, la costruzione dell’intera catena logistica coinvolta nella fornitura di un centinaio di velivoli, così come la definizione del numero di velivoli che ogni Paese membro della NATO potrebbe effettivamente fornire nell’autunno del 2023 e la preparazione di questi.

Le siamo grati di fare tutto il possibile per raggiungere questi obiettivi nel prossimo futuro e Le assicuriamo, signor Presidente, la nostra massima considerazione.

Firmatari

Annely Akkermann, membro del Parlamento, ex Ministro delle Finanze dell’Estonia

Andrus Ansip, membro del Parlamento europeo, ex primo ministro dell’Estonia

Gert-Johannes Hagemann, Maggior Generale (in pensione), Esercito tedesco, Berlino, Germania

Willy Herteleer, Ammiraglio (in pensione), ex capo della difesa belga

Anton Hofreiter, Presidente della Commissione per gli Affari dell’Unione Europea del Bundestag, Germania

Rasa Jukneviciené, vicepresidente del Parlamento europeo, ex ministro della Difesa, Lituania

Roderich Kiesewetter, membro del Bundestag, rappresentante per gli affari esteri del gruppo parlamentare CDU/CSU, Germania

Andrius Kubilius, membro del Parlamento europeo, ex primo ministro della Lituania

Vytautas Landsbergis, ex Presidente della Repubblica di Lituania

Pandeli Majko, ex primo ministro dell’Albania

Marcos Perestrello, membro del Parlamento, presidente della commissione Difesa, Portogallo

Karel Schwarzenberg, ex ministro degli Affari esteri e vice primo ministro della Repubblica Ceca

Kalev Stoicescu, membro del Parlamento, presidente del Comitato di difesa nazionale, Estonia

Jarosław Stróżyk, Generale di brigata (in pensione), professore aggiunto presso l’Università di Wrocław, Polonia

Nathalie Tocci, professore onorario all’Università di Tubinga, direttore dell’Istituto Affari Internazionali, Italia

Pekka Toveri, Maggior Generale (in pensione), membro del Parlamento, Finlandia

Michael Aastrup Jensen, membro del Parlamento, Danimarca

Cengiz Aktar, professore di Scienze politiche presso l’Università di Atene

Alberto Alemanno, professore di Diritto dell’Unione Europea Jean Monnet, HEC Paris, fondatore di The Good Lobby

Katarina Ammitzbøll, ex membro del Parlamento, Danimarca

Martin Andler, matematico, professore emerito all’Università di Versailles-St-Quentin, Francia

Antoine Arjakovsky, direttore della Ricerca, Collège des Bernardins, Francia

Olga Artyushkina, docente senior HDR di grammatica e linguistica russa, Università Jean Moulin Lyon 3

Anders Åslund, economista ed ex Senior Fellow presso il Consiglio Atlantico, Svezia

João Azevedo Castro, membro del Parlamento, Portogallo

Christine Baron, docente di Letteratura comparata, Università di Poitiers, Francia

Kris Beckers, Console onorario dell’Ucraina in Belgio

Martine Benoit, professore di Storia delle idee-Studi tedeschi, Università di Lille, Francia

Gérard Bensussan, filosofo, professore emerito all’Università di Strasburgo, Francia

Florian Bieber, professore di Storia e politica dell’Europa sudorientale, Centro di studi sull’Europa sudorientale, Università di Graz, Austria

Michał Bilewicz, professore associato di Psicologia, Università di Varsavia, Polonia

Pierre Bouchat, professore assistente di psicologia sociale presso l’Università della Lorena, Francia

Alain Bourges, videografo, scrittore, insegnante d’arte senior in pensione, Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Rennes, Francia

John Bowis, ex membro del Parlamento europeo, ex membro del Parlamento del Regno Unito

Yordan Bozhilov, direttore del Forum sulla sicurezza di Sofia, ex vice ministro della Difesa della Bulgaria

Justina Budginaité-Froehly, scienziata politica, Germania

Patricia Caillé, docente presso il Dipartimento di Informazione e Comunicazione dell’Università di Strasburgo, Francia

Michel Caillouët, ex ambasciatore dell’Unione europea, Francia

Enver Can, presidente fondatore dell’Iniziativa Ilham Tohti, Germania

Marco Cappato, ex membro del Parlamento europeo, Italia

Paulo Casaca, ex membro del Parlamento portoghese, ex membro del Parlamento europeo

Leo M. Chalupa, professore, Scuola di Medicina, George Washington University; Fellow, American Association for the Advancement of Science”, USA

Peter Cmorej, membro del Parlamento, Slovacchia

Yves Cohen, storico, direttore di studi presso l’EHESS, Francia

Dominique Colas, professore emerito di Scienze politiche, Sciences Po, Parigi, Francia

Dorota Dakowska, docente di scienze politiche a Sciences Po Aix, Francia

Christophe D’Aloisio, ricercatore affiliato all’Istituto di ricerca Religioni, spiritualità, culture, società (RSCS, UCLouvain), direttore dell’Istituto di teologia ortodossa di Bruxelles, Belgio

Pierre d’Argent, professore di Diritto internazionale, Università di Lovanio, membro dell’Istituto di Diritto internazionale, Belgio

Louis Daubresse, ricercatore associato presso l’Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel e la Fondation Balzan, dottore di ricerca in studi cinematografici e audiovisivi, Francia

Julia David, membro associato dell’Istituto di storia moderna e contemporanea (CNRS/ENS), Francia

Mark Demesmaeker, senatore, presidente della commissione Affari trasversali, Belgio

Sébastien Denis, professore, Storia e studi cinematografici, Università di Parigi 1 Panthéon Sorbonne, Francia

Massimiliano Di Pasquale, ricercatore associato presso la Fondazione Gino Germani, Italia

Boris Dittrich, senatore, Paesi Bassi

Jean-Marc Dreyfus, storico, docente presso l’Università di Manchester, Regno Unito

André Dumoulin, docente onorario, Università di Liegi, Belgio

Olivier Dupuis, ex membro del Parlamento europeo, Belgio

Emmanuel Dupuy, presidente dell’Istituto per la prospettiva e la sicurezza in Europa (IPSE), Francia

Normunds Dzintars, membro del Parlamento, Lettonia

Marc Elie, ricercatore presso il CNRS, vicedirettore del Centro di studi russi, caucasici e dell’Europa centrale – Cercec, Francia

Nino Evgenidze, direttore esecutivo del Centro di ricerca sulla politica economica (EPRC), Georgia

Marta Farion, presidente della Fondazione Kyiv-Mohyla d’America

Penelope Faulkner, vicepresidente di Quê Me: Azione per la democrazia in Vietnam, Francia

Andrej Findor, professore associato presso l’Università Comenius di Bratislava, Slovacchia

Claude Forest, docente e ricercatore di economia e sociologia del cinema presso l’Università Sorbonne Paris 3, Francia

Céline Gailleurd, docente, regista, Università di Parigi 8

Natalia Gamalova, docente di Lingua e letteratura russa, Dipartimento di Slavistica, Università di Lione 3, Francia

Vitaliano Gemelli, ex membro del Parlamento europeo, Italia

Julie Gerber, dottore in Letteratura comparata, docente presso l’Université Jean Moulin Lyon 3, Francia

Mridula Ghosh, docente senior di Relazioni internazionali, Università nazionale di Kyiv-Accademia Mohyla; presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per lo sviluppo dell’Europa orientale, Kyiv, Ucraina

Thorniké Gordadzé, ex ministro dell’Integrazione europea ed euroatlantica della Georgia, docente presso l’Istituto di studi politici di Parigi, Sciences Po, Francia

Svetlana Gorshenina, storica, storica dell’arte, storiografa e specialista dell’Asia centrale, direttrice di ricerca presso il CNRS Eur’Orbem, Université Paris-Sorbonne, Francia

Nicolas Gosset, analista della difesa, ricercatore Russia/Eurasia presso il Royal Higher Institute for Defence, Bruxelles, Belgio

Iegor Gran, scrittore, Francia

Markéta Gregorova, membro del Parlamento europeo, Repubblica Ceca

Gustav Gressel, senior policy fellow del Programma Wider Europe presso l’European Council on Foreign Relations, Germania

Tomasz Grzegorz Grosse, professore, Università di Varsavia, capo del Dipartimento di Politiche dell’Unione Europea presso l’Istituto di Studi Europei, caporedattore del trimestrale International Analyses, Polonia

Jarosław Gryz, professore presso l’Università di Studi sulla Guerra, Polonia

Jeanyves Guérin, professore di letteratura francese presso l’Università Sorbonne nouvelle, Francia

Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, membro del Parlamento, Spagna

Christophe Hansen, membro del Parlamento europeo, Lussemburgo

Atte Harjanne, membro del Parlamento, Finlandia

Rebecca Harms, ex membro del Parlamento europeo e copresidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Germania

Patrick Hassenteufel, professore di Scienze politiche, Université Paris-Saclay (UVSQ), Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Francia

Pavel Havlicek, ricercatore presso l’Associazione per gli Affari Internazionali (AMO), Repubblica Ceca

Oleksandr Havrylenko, professore presso l’Università nazionale V. N. Karazin, Kharkiv, Ucraina

Joseph Henrotin, ricercatore presso l’Institut de Stratégie Comparée, Belgio/Francia

Richard Herzinger, editorialista, Berlino, Germania

Maryana Hnyp, docente di Etica sociale all’Università Ateneo de Manila; presidente della Rete europea sulla religione e le credenze, Belgio

Marie Holzman, sinologa, presidente di Solidarité Chine

Ulrich Huygevelde, coordinatore del Centro Géopolis, Belgio

Mārcis Jencītis, membro del Parlamento, Lettonia

Mario Kadastik, membro del Parlamento, Estonia

Christian Kaunert, professore di Politica di sicurezza internazionale, Università della città di Dublino e Università del Galles del Sud

André Klarsfeld, vicepresidente della NPO “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!”, professore universitario in pensione, Francia

Jurģis Klotiņš, membro del Parlamento, Lettonia

Miro Kollár, membro del Parlamento, Slovacchia

Gašper Koprivsek, fondatore e direttore di Elysium Public Affairs, Slovenia

Philip Krämer, membro del Bundestag, Germania

Péter Krekó, docente senior e direttore dell’Istituto del capitale politico, Psicologia politica, Università Eötvös Loránd, Ungheria

Eerik-Niiles Kross, membro del Parlamento, ex direttore dei servizi segreti, Estonia

Yauheni Kryzhanouski, ricercatore dell’Università di Strasburgo, professore associato presso l’Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius.

Robert Kwiatkowski, membro del Parlamento, Polania

Per Larsen, membro del Parlamento, Danimarca

Gérard Lauton, professore assistente emerito, membro dell’ONP “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!”, Francia

Diogo Leão, membro del Parlamento, Portogallo

Aurélie Ledoux, docente di studi cinematografici, Università di Parigi Nanterre, Francia

Mathieu Lericq, docente, studi cinematografici, Università Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Francia

Ophir Levy, professore associato, Studi cinematografici, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Francia

Šarūnas Liekis, professore di Politica e preside della Facoltà di Politica e Diplomazia dell’Università Vytautas Magnus, Lituania

Jarno Limnell, membro del Parlamento, Finlandia

Sylvie Lindeperg, docente all’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne e membro emerito dell’Institut Universitaire de France

Jonathan Littell, scrittore, premio Goncourt, Francia

Ramon Loik, analista di politica della sicurezza, Accademia estone di scienze della sicurezza, ex consigliere del ministro della Difesa estone

Raimundas Lopata, membro del Parlamento, direttore dell’Istituto di relazioni internazionali e scienze politiche dell’Università di Vilnius, Lituania

Mihhail Lotman, ex membro del Parlamento, professore emerito all’Università di Tallinn, professore all’Università di Tartu, Estonia

Lubomyr Luciuk, professore di Scienze politiche ed Economia, Royal Military College del Canada

Jaak Madison, membro del Parlamento europeo, Estonia

Paul Robert Magocsi, borsista permanente della Royal Society of Canada-Accademia delle Arti, delle Lettere e delle Scienze Sociali

Damien Marguet, professore associato, co-responsabile del Dipartimento di Cinematografia, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Francia

Jean Mariani, professore emerito, Neuroscienze e Geroscienze, Facoltà di Medicina dell’Università Sorbona, Francia

Alain Maskens, medico, oncologo, fondatore ed ex coordinatore medico dell’Organizzazione europea per la cooperazione negli studi sulla prevenzione del cancro (ECP), Belgio

Marie-Claude Maurel, direttore degli studi presso l’EHESS – École des hautes études en sciences sociales, Centre d’études russe, caucasien et centre-européen, Francia

Frédéric Mauro, avvocato del foro di Bruxelles, ricercatore associato presso l’Istituto per le relazioni internazionali e strategiche (IRIS), Parigi, Francia

Rachel Mazuy, ricercatrice associata presso l’Institut d’Histoire du Temps Présent, docente a Sciences Po Paris, Francia

Alvydas Medalinskas, analista politico, Università Mykolas Romeris, Vilnius, ex presidente della commissione Affari esteri del Parlamento lituano

Alexandre Melnik, professore alla ICN Business School, esperto e consulente in geopolitica, Francia

Nona Mikhelidze, senior fellow presso l’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma, Italia

Emmanuel Morucci, dottore in Sociologia, presidente del CECI (Cercle Europe Citoyennetés et identités), Francia

Alexander Motyl, professore di scienze politiche, Rutgers University-Newark, Stati Uniti

Boris Najman, professore associato e ricercatore in Economia presso l’Università Paris East Créteil

Laure Neumayer, politologa, docente presso l’Università di Parigi 1 Panthéon-Sorbonne e ricercatrice senior presso il Centro europeo di sociologia e scienze politiche di Parigi, Francia

Olevs Nikers, presidente della Fondazione per la sicurezza del Baltico, Lettonia

Alexis Nuselovici, professore di Letteratura generale e comparata all’Università di Aix-Marseille, Francia

Lydia Obolensky, docente di Lingua e letteratura russa, Belgio

Ong Thong Hoeung, scrittore, sopravvissuto ai campi di rieducazione dei Khmer Rossi, Belgio

Peter Osuský, vicepresidente della commissione Affari esteri del Parlamento slovacco

Doris Pack, presidente delle Donne del PPE, presidente dell’Istituto Robert Schuman, ex membro del Parlamento europeo e del Bundestag, Germania

Carmelo Palma, giornalista, direttore di Strade-on-line, Italia

Franck Petiteville, professore di Scienze politiche, Istituto di studi politici di Grenoble, Francia

Jan Pieklo, ambasciatore polacco in Ucraina (2016-2019)

Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma UE e delle relazioni istituzionali presso l’Istituto Affari Internazionali, Italia

Andrzej Podraza, professore, direttore della cattedra di Relazioni internazionali e sicurezza, Università Cattolica di Lublino, Polonia; visiting fellow, Università di Notre Dame, USA

Henn Põlluaas, membro del Parlamento, Estonia

Bohdan Prots, professore associato, Programma Danubio-Carpatico e Museo Statale di Storia Naturale, Accademia Nazionale delle Scienze dell’Ucraina, Lviv, Ucraina

Jean-Paul Pylypczuk, direttore della pubblicazione “La parole ukrainienne”, Francia

Eva Quistorp, teologa, scrittrice, ex membro del Parlamento europeo, Berlino, Germania

Pierre Raiman, segretario della NPO “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!”, Francia

Christian Rocca, giornalista, direttore editoriale Linkiesta.it, Italia

Sylvie Rollet, professore emerito, presidente dell’ONP “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!”.

Bronis Ropé, membro del Parlamento europeo, Lituania

Marie-Claude San Juan, scrittrice e blogger, Francia

Andrei Sannikov, presidente della European Belarus Foundation. Vice ministro degli Esteri della Bielorussia (1995-1996), candidato alle presidenziali 2010, ex prigioniero di coscienza.

Anton Shekhovtsov, direttore del Centro per l’integrità democratica, Austria

Sjoerd Sjoerdsma, membro del Parlamento, Paesi Bassi

Ivan Štefanec, membro del Parlamento europeo, Slovacchia

Wally Struys, professore emerito, economista della difesa, Accademia militare reale, Belgio

Raúl Suevos, colonnello (ret), ex direttore della comunicazione dell’Eurocorps ed ex comandante del battaglione multinazionale HQ dell’Eurocorps, Spagna

Marcin Święcicki, ex ministro della Cooperazione economica estera, ex sindaco di Varsavia, Polonia

Igor Taro, membro del Parlamento, Estonia

Ewa M. Thompson, professore emerito di Slavistica, Rice University, USA

Patrizia Tosini, professore associato di Storia dell’arte moderna, Università Roma Tre, Italia

Florian Trauner, cattedra Jean Monnet presso l’Istituto di Studi Europei della Vrije Universiteit Brussel (VUB), visiting professor presso il Collegio d’Europa, Belgio

Andreas Umland, analista presso il Centro di studi sull’Europa orientale di Stoccolma

Jacques Vallin, direttore di ricerca emerito, INED, Campus Condorcet, Francia

Karl Vanlouwe, membro del Parlamento fiammingo, senatore, Belgio

Maïrbek Vatchagaev, storico ceceno e analista politico del Caucaso settentrionale presso la Jamestown Foundation, condirettore della rivista “Caucasus Survey”.

Sarah Whitmore, lettrice di Politica, responsabile dell’etica della ricerca della Facoltà, Scuola di Scienze Sociali, Oxford Brookes University, Regno Unito

Kataryna Wolczuk, docente di Scienze politiche, Centro di studi russi, europei ed eurasiatici (CREES), School of Government, Università di Birmingham, Regno Unito

Miroslav Žiak, ex membro del Parlamento, Slovacchia