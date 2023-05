Quattro aree diverse, e tanti tavoli di lavoro per il più grande hackathon dedicato all’enogastronomia. Ecco di che cosa parleremo.

AREA CUCINA E PIZZERIA

TAVOLO 1

TEMA Il tempo delle città minori

Innovativa, veloce, mondana. Sì, la grande città può stancare. A volte basta però allontanarsi di qualche chilometro per ritrovare la serenità persa, nelle città “minori”. “Minori” per superficie, ma non certo per importanza, anzi. Ormai piccoli scrigni di ricchezza materiale e no, nascondono chicche gastronomiche che stanno cambiando il panorama della cucina contemporanea. Come valorizzarle è la sfida. Qualche idea?

MODERA Roberta Milano

REPORTER Elisa Marocchino

TAVOLO 2

TEMA Ora d’aria – Il lavoro e noi

La passione è ancora sufficiente per scegliere di indossare il grembiule da cuoco? Le cucine vuote dicono di no. Non è mancanza di dedizione, ma il numero di ore costretti dietro ai fornelli: 84 alla settimana, 14 al giorno. Lavoro e vita privata non dialogano più e i giovani non ci stanno. Ore d’aria, questa è la loro richiesta. Non è forse una mente riposata a nutrire la creatività di uno chef o la passione di un cameriere? Urge una soluzione. Proposte?

MODERA Lidia Baratta

REPORTER Allegra Ghirardi

TAVOLO 3

TEMA Il tempismo della natura

Non si può più aspettare. Lo sfruttamento delle risorse, un’agricoltura intensiva, politiche del “sempre più” hanno messo in pericolo noi e il nostro pianeta. È tempo di cambiare, tornare indietro, alla natura. Ascoltare lei e i suoi ritmi, a partire dalla cucina. Negli ultimi anni, i produttori si sono così alleati con gli chef. Questi a loro volta hanno creato i propri orti. È ancora oggi però sincera sensibilità o solo moda? Come si fa a non cadere nello storytelling e a essere reali promotori di questa rivoluzione?

MODERA Marco Colognese

REPORTER Thea Papa

In collaborazione con Mancini Pastificio Agricolo

TAVOLO 4

TEMA È ora di fare i conti

La matematica è una scienza esatta. Se i conti non tornano c’è qualcosa che non va. L’enogastronomia contemporanea lo sa bene. Portare avanti l’attività con successo è l’obiettivo. Farlo senza garantire ai propri dipendenti il giusto stipendio non è però sostenibile. Serve un cambio di rotta. Parlarne è la prima manovra. Bisogna però fare in fretta, prima che la nave affondi.

MODERA Ilaria Ricotti

REPORTER Sofia Carrara

TAVOLO 5

TEMA È tempo di formare nuovi clienti per nuove pizzerie?

Andare in pizzeria è diventata un’esperienza. Non più solo margherita, ma anche base su cui costruire promesse gastronomiche e cucinate. Ok la birra, ma anche il cocktail. Servizio veloce, ma attento e personale. Locale semplice, però moderno e accattivante. Ogni cambiamento richiede però tempo, quello di plasmare le menti, educando. Chi? I clienti, piccoli e grandi. In che modo? A voi la parola.

MODERA Francesca Varriale

REPORTER Benedetta Barone

In collaborazione con Petra

TAVOLO 6

TEMA È il momento di accogliere

Riscoprire la sala per una ritrovata socialità.

Cosa rende l’esperienza al ristorante indimenticabile? La cucina, ovviamente. E il sorriso del commis, l’attenzione dello chef de rang, il servizio curato del sommelier? Troppo spesso data per scontata, è ora di dare alla sala la sua giusta importanza. Il primo passo: renderla nuovamente attraente agli occhi delle nuove generazioni. Non solo apparecchiare e sparecchiare, prendere le comande e servire, ma…

MODERA Azeb Luca Trombetta

REPORTER Costanza Milanese

In collaborazione con Acqua Panna e S.Pellegrino

AREA PASTICCERIA E PANIFICAZIONE

TAVOLO 7

TEMA Dolce come il luogo dove passiamo il nostro tempo

Essere sempre nel posto giusto, e sentirsi accolti. Avere dei ritmi di lavoro umani, un clima piacevole, rapporti umani e un welfare garantito. Sapere che il lavoro non occuperà l’intera esistenza ma sarà una giusta parte della nostra vita. Dividere con saggezza vita privata e vita lavorativa, sapere che una non esiste senza l’altra. La sfida che si pone davanti a noi è grande: ma è il momento di cambiare passo.

MODERA Stefania Radman

REPORTER Edoardo Moussanet

In collaborazione con Petra

TAVOLO 8

TEMA Un tempo un po’ meno dolce

Addentare un mini cannolo siciliano e scoprire che è salato. È la nuova pasticceria moderna. Non è un addio alla torta della nonna, ma il benvenuto in vetrina a qualcosa di nuovo. Non più zucchero né più burro. È ora di stupire e sperimentare. La domanda è: E il cliente? Congederà per un secondo il dolce e azzarderà con il salato? Lasciarsi meravigliare o non rischiare? Questo è il dilemma.

MODERA Penelope Vaglini

REPORTER Camilla Addati

TAVOLO 9

TEMA Poco tempo, troppa scelta? Colazione nella pasticceria del cuore oppure ogni mattina una nuova esperienza?

Fare colazione è il momento più rilassante della giornata. Scegliere dove, il più complicato. Il solito posto di cui non ti stancherai mai o uno diverso ogni settimana? È importante sapere la risposta, ma ancora di più chiedersi il perché. È questione di tempo, cuore o soldi? Uno o tutti e tre muovono l’ago della bilancia?

MODERA Cristina Viggè

REPORTER Anna Gentili

In collaborazione con Petra

TAVOLO 10

TEMA Ridurre i tempi o ridurre gli sforzi nel fare il pane?

Quattro, dodici, talvolta ventiquattro per la lievitazione. Somma quelle per la cottura e per rinfrescare la pasta madre. Otterrai il numero delle ore per fare il pane. Molte? Forse troppe? Sono necessarie? È possibile trovare una soluzione più veloce o almeno meno faticosa? O forse è questo il bello del pane? Aiutarci a trovare un po’ di tempo per noi, dedicandoci a lui?

MODERA Arianna Galati

REPORTER Rossana Borrone

In collaborazione con Petra

TAVOLO 11

TEMA È tempo di un (buon) caffè

La bevanda più sottovalutata della gastronomia italiana. Il caffè visto da dentro e da fuori, per spiegare e comprendere, comunicare e migliorare la sua immagine e la sua qualità.

MODERA Mariacristina Coppeto con Mezzatazza Consulting

REPORTER Linda Mambelli



AREA ENOLOGIKA

TAVOLO 12

TEMA Il tempo del vino – Non ho l’età…

Chi ha deciso quali vini sono longevi e quali no? Chi ha stabilito che sia il legno a favorire la longevità? Chi suggerisce il momento giusto in cui un vino dà il meglio di sé? Discutere di vini troppo giovani o troppo vecchi è diventato un cliché, eppure su una cosa tutti concordano: il tempo è un fattore essenziale per la creazione e la maturazione del vino.

MODERA Irene Forni

TAVOLO 13

TEMA Il tempo del vino – Satisfaction

We can get no satisfaction, cantavano i Rolling Stones. E oggi una fetta importante di pubblico non apprezza vini che non abbiano visto il mosto frequentarsi per un po’ con le bucce e magari i raspi. Qualcun altro sostiene invece che la macerazione nasconda il varietale e renda tutti i vini omologati. Forse il giusto sta in mezzo?

MODERA Federica Randazzo

In collaborazione con Velier

TAVOLO 14

TEMA Il tempo del vino – Boys boys boys

Rivoluzionari ma con juicio, innovatori ma con un occhio alla (vituperata?) tradizione, tecnicamente preparati eppure capaci di voli pindarici oltre la tecnica. La nuova generazione prende piede in cantina e si rivela… interessante, ma soprattutto meno individualista.

MODERA Eugenia Torelli

TAVOLO 15

TEMA Il “tempo” del vino – It’s Raining Men

Decreti d’urgenza e cambi di disciplinare sembrano l’estrema ratio di fronte al secondo anno di siccità in Italia. Quali processi tecnici e culturali sono necessari per la vitivinicoltura del futuro? Rimanere immobili, oggi, sembra impossibile. Il mondo del vino saprà essere resiliente?

MODERA Simone Pazzano

AREA MIXOLOGY & SPIRITS

TAVOLO 16

TEMA È l’ora del pairing: il momento del drink a tavola

Cocktail Pairing e food pairing, facciamo dialogare chef e bartender- lo spazio tempo del drink nel pasto

«Che bevanda desidera con la pizza? Un gin&tonic, grazie». È da qualche anno che i cocktail non sono più relegati al bancone del bar. Il loro momento non è più solo l’aperitivo, ma anche brunch, pranzo e cena. È ora però di passare dalla pratica alla teoria. Creare un’alleanza tra cuoco e barman, tra cucina e mixology, con i propri luoghi e tempi. Si può fare?

MODERA Mariarosaria Bruno

REPORTER Lia Nicoletti

In collaborazione con Acqua Panna e S.Pellegrino

TAVOLO 17

TEMA Il lungo corso della fermentazione

Da zuccheri e lieviti ad alcol e CO2. Non accade certo in un secondo. Ci vuole tempo, a volte non concesso. Ripensare la fermentazione come un percorso a tappe e non come uno sprint finale. Non accelerare, ma rallentare il passo, per ottenere un prodotto unico, di personalità. Avete dimenticato? “Chi va piano, va sano e va lontano”.

MODERA Federico Bellanca

REPORTER Agnese Cutrin

In collaborazione con Velier

TAVOLO 18

TEMA Il tempo della terra e della cultura

Il mondo degli spirits e della mixology non è solo intrattenimento. Spesso lo dimentichiamo, ma sorseggiare un whisky o una caipirinha vuol dire entrare in contatto con un territorio e la sua cultura. Da dove vengono gli ingredienti, quale è la sua storia, chi sono i suoi protagonisti. Queste sono le domande che il cliente dovrebbe farsi bevendo il suo drink. È ora che i barman facciano scuola. La questione è come. Con corsi e incontri formativi? Al bancone tra un cocktail e l’altro? O forse entrambi?

MODERA Chiara Degli Innocenti

REPORTER Claudia Lombardo

In collaborazione con Acqua Panna e S.Pellegrino

TAVOLO 19

TEMA Il tempo vola: socializzare al bancone

Senza più mascherine, scambiare due chiacchiere davanti a un drink è tornato a essere un piacere. Perché allora non seduti su un alto sgabello, vista bottiglie, faccia a faccia con il barman? Ritrovare il contatto umano riscoprendo il potere sociale del bancone. È questa la rivoluzione dei cocktail bar post pandemia?

MODERA Carlo Carnevale

REPORTER Giovanni Ferrario