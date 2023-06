L’estate si avvicina, ma avete ancora tempo per organizzarvi e partecipare ai festival all’aperto in programma dal prossimo mese. Sono innumerevoli le proposte che per tutto luglio costelleranno lo stivale di appuntamenti artistici, culturali e musicali, spaziando tra discipline, avanguardia e grandi eventi. Oltre ai nomi storici come Pistoia Blues (dal 5 al 12 luglio) e Umbria Jazz (dal 7 al 16 luglio), ecco la nostra selezione di rassegne da non perdere in questa estate italiana.

Santarcangelo Festival – enough not enough

Dove: Santarcangelo di Romagna

Quando: 7-16 luglio 2023



La cinquantatreesima edizione di Santarcangelo Festival, enough not enough, si pone come obiettivo la possibilità di mettersi in discussione confrontandosi con il mondo in cui viviamo. Cosa non abbiamo più intenzione di accettare? Di cosa sentiamo la mancanza? Come riuscire a condividere una realtà sempre più caratterizzata da disuguaglianze, ingiustizie e sfruttamento?

Partendo dalle proposte artistiche in programma – molte delle quali portatrici di narrazioni poco presenti nel panorama mainstream occidentale – enough not enough intende indagare i limiti di consenso e i punti critici che provocano il dissenso, preludio di ogni vero cambiamento. Invitati sono quaranta tra performer, gruppi e compagnie, per un totale di novantasei repliche che si muovono tra teatro, danza, musica, arte visiva e discipline trasversali – senza rientrare in categorie e pratiche ben definite e incrociando culture ed estetiche differenti.

Dietro al titolo enough not enough, che quest’anno sintetizza la programmazione curata da Tomasz Kireńczuk, c’è tutta l’ambiguità e la forza del vivere il disequilibrio tra ciò che siamo disposti ad accettare e ciò che non siamo più disposti ad accettare, tra ciò che ci sembra abbastanza e ciò che dovremmo desiderare.

Geografie sul Pasubio – Terre, popoli e isole misteriose

Dove: Posina, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa e Valli del Pasubio

Quando: 13-16 luglio 2023

Pensato nel 2016 e concretizzato nel 2017, Geografie sul Pasubio è un progetto di Keller Editore. Giunto alla sua sesta edizione, il festival di storia, letteratura e reportage porta avanti la sua idea unica nella natura, tra trekking, malghe, prati e passeggiate, in luoghi storici di confine Sostenibile e con grandi reporter, scrittori e giornalisti italiani e internazionali, in collaborazione con i comuni del Pasubio, per quattro giorni si alternano incontri in quota dedicati al reportage, al viaggio e ad altri temi.

Sebbene le presentazioni siano aperte anche singolarmente, l’esperienza completa del trekking unisce i luoghi degli incontri, pernottamenti in rifugio o in strutture, e condivisione con i relatori anche oltre il tempo dell’evento pubblico. Protagonisti di questa edizione saranno Ander Izagirre, Cyrill Stieger, Andrzej Meller, Eleonora Meller, Caterina Borgato, Valerio Pellizzari, Tino Mantarro, Jacek Hugo-Bader, Kamil Całus e Piotr Oleksy.

Sexto ‘Nplugged

Dove: Sesto al Reghena

Quando: 6-11 luglio 2023

Sexto ‘Nplugged è la rassegna musicale che si svolge in estate a Sesto al Reghena, nel Pordenonese, in uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Tra intimità e sperimentazione sonora, la rassegna vuole percorrere strade alternative, ma non contrapposte, rispetto al luogo in cui si svolge; artisti d’avanguardia e di provato spessore culturale, a seconda delle situazioni, adattano il loro repertorio, e viceversa, il luogo, in qualche modo, si plasma sull’artista stesso, risultando esso stesso amplificatore di emozioni verso il pubblico che ascolta. La lineup 2023 prevede Hania Rani, King Hannah, Verdena, Ben Howard e Dry Cleaning, oltre a una serie di progetti collaterali che abbracciano tutta la cittadina.

Videocittà Roma

Dove: Roma

Quando: 13-16 luglio 2023

La sesta edizione del festival della visione e della cultura digitale, animerà il Gasometro di Roma tra il 13 e il 16 luglio 2023. Ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich, Videocittà è un osservatorio audiovisivo aperto e innovativo capace di scoprire e far conoscere le realtà trasformative delle immagini in movimento e di promuovere l’eccellenza della filiera produttiva e occupazionale dell’audiovisivo, tra esperienze immersive, dibattiti, dj set, live e videoarte.

In cartellone, quest’anno, tra gli altri: una spettacolare opera site specific di Sila Sveta, con il sound design di Mace; una rassegna di videoarte a cura di Damiana Leoni e Rä di Martino; i live e dj set AV di The Blaze, Dixon, Lyra Pramuk, Bawrut, Ginevra, Bnkr44, Ginevra Nervi ed Elasi in dialogo con l’installazione site specific di None Collective; e uno speciale video-mapping a cura dell’istituto nazionale di fisica nucleare per celebrare il decennale della scoperta del Bosone di Higgs.

Fake Fest

Dove: Bellaria Igea Marina

Quando: 13-14 luglio

Il nuovo boutique festival estivo organizzato da RADAR Concerti porta due giorni al Beky Bay-Sabbia Libera di Bellaria Igea Marina concerti e dj set. In programma, le uniche date italiane di Idles, The Libertines, The Murder Capital e La Femme – i primi nomi annunciati a cui si aggiungeranno molti altri artisti e dj, per riunire il meglio della scena indipendente che domina il panorama internazionale.

Cartoon Club Rimini

Dove: Rimini

Quando: 10-16 luglio

Dal 1985 Rimini ospita Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, uno degli eventi più longevi del suo genere nel panorama italiano. Oggi le iniziative del festival occupano i luoghi più significativi della città: dalle suggestive location del Centro Storico, cuore culturale di Rimini, sino a Piazzale Fellini, allestito come un vero e proprio villaggio che coinvolge, con i suoi eventi, i locali adiacenti e le spiagge. Introdotta da un manifesto firmato da Silvia Ziche, storica disegnatrice di Topolino, la trentanovesima edizione poterà nella città malatestiana una settimana di proiezioni, mostre, incontri gli autori ed eventi, oltre a un nuovo appuntamento con Riminicomix, la mostra mercato e cosplay convention che si terrà dal 13 al 16 luglio.

Le conversazioni, Journey

Dove: Capri

Quando: 23 giugno-2 luglio

Le Conversazioni è un festival internazionale fondato nel 2006 da Antonio Monda e Davide Azzolini. In origine dedicato esclusivamente alla letteratura, col tempo campi di interesse e riflessione si sono estesi anche ad altre discipline come l’arte visiva, l’architettura, il cinema e la musica. Arrivato alla sua diciottesima edizione, quest’anno nella cornice di Piazzetta Tragara a Capri e Villa San Michele ad Anacapri, autori italiani e internazionali risponderanno al tramonto alle domande di Antonio Monda sul tema del viaggio. Tra gli ospiti di questa edizione: Joshua Cohen, Igiaba Sciego, John Banville, Hari Kunzru, Massimiliano Virgilio e Jovanotti.