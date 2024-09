Di seguito la traduzione italiana di Neighborhood Bully di Bob Dylan

Bè, il bullo del quartiere è solo uno

I suoi nemici dicono che è sulla loro terra

Loro sono più numerosi circa un milione contro uno

Lui non ha nessun posto dove scappare, nessun posto dove correre

È il bullo del quartiere.

Il bullo del quartiere vive solo per sopravvivere

È criticato e condannato per il solo fatto di essere vivo

Non si deve difendere né vendere cara la pelle

Deve buttarsi a terra e farsi uccidere quando gli entrano in casa

È il bullo del quartiere.

Il bullo del quartiere è stato sbattuto via da ogni terra

Girovaga per il mondo, è un esiliato

Ha visto disperdere la sua famiglia, la sua gente perseguitata e dilaniata

È sempre sotto processo per il solo fatto di essere nato

È il bullo del quartiere.

Ha evitato di essere linciato dalla folla, ed è stato criticato

Le signore anziane lo hanno condannato, dicendo che avrebbe dovuto scusarsi

Poi ha distrutto una fabbrica di bombe, e nessuno ne fu lieto

Le bombe erano per lui,

fu ritenuto ancora cattivo

È il bullo del quartiere.

Bè, la sorte è contro di lui e le sue probabilità sono poche

Che accetti di vivere con le regole che il mondo gli impone

C’è un cappio al suo collo e un fucile puntato alla sua schiena

E la licenza di ucciderlo è concessa a qualsiasi maniaco

È il bullo del quartiere.

Bè, non ha nessun alleato con cui parlare

Quello che ottiene deve pagarlo, non lo ottiene per amore

Compra armi obsolete e non sarà ripudiato

Ma nessuno gli manda uomini in carne e ossa per combattere al suo fianco

È il bullo del quartiere.

È circondato da pacifisti che vogliono la pace

Loro pregano ogni notte perché lo spargimento di sangue finisca

E non farebbero male a una mosca, a far male a qualcuno piangerebbero

Ma si nascondono e attendono solo che questo bullo si addormenti

È il bullo del quartiere.

Ogni impero che l’ha fatto schiavo è morto

Egitto e Roma, anche l’antica Babilonia

Ha fatto il paradiso terrestre nella sabbia del deserto

Non trama con nessuno, non obbedisce a nessuno

È il bullo del quartiere.

Ora i suoi libri più sacri sono stati calpestati

Nessun contratto che ha firmato valeva quanto c’era scritto

Prese le briciole del mondo e le tramutò in ricchezza

Prese malattia e infermità e le tramutò in salute

È il bullo del quartiere.

Per cosa è indebitato con qualcuno?

Per niente, dicono, gli piace solo causare guerre

Orgoglio e pregiudizio e superstizione, davvero

Aspettano questo bullo come un cane aspetta il cibo

È il bullo del quartiere.

Cosa ha fatto per portare così tante cicatrici?

Cambia il corso dei fiumi? Inquina la luna e le stelle?

Il bullo del quartiere, in piedi sulla collina,

fa scorrere il tempo, mentre il tempo si ferma.

Il bullo del quartiere.