La seconda metà di novembre sarà ricca di eventi e appuntamenti per Linkiesta, Linkiesta Etc e Gastronomika. Ecco tutte le novità in arrivo.

16 novembre, Teatro Franco Parenti, Le Ragioni di Israele

Al Teatro Franco Parenti, alle 19:30, ci sarà la presentazione del libro “Le ragioni di Israele” (edito da Linkiesta Books), con gli autori Riccardo Galletti e Roberto Sajeva, in compagnia di Stefano Parisi e Andrée Ruth Shammah. Ingresso libero, per maggiori informazioni clicca su questo link e puoi trovare “Le ragioni di Israele” su Linkiesta Store.

18 novembre, Centro Brera, Colori spenti, mostra di arte e cultura ucraina

Dal 18 al 28 novembre, il Centro Brera (via Formentini 10, Milano) ospiterà un’esposizione per raccontare i mille giorni dell’invasione russa e l’orrore della guerra attraverso le opere di tre artiste ucraine, Lyubov Panchenko, Polina Rayko e Zhanna Kadyrova. L’Ukrainian Institute in collaborazione con Linkiesta inaugura la mostra-proiezione di arte ucraina “Colori spenti: la luce libera e viva di Polina Rayko e Lyubov Panchenko”. Il progetto “Colori spenti” racconta le storie di queste artiste, le cui sorti e opere si intrecciano con gli eventi tragici dell’aggressione russa all’Ucraina, l’occupazione di Bucha e l’esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka.

Oltre alla mostra ci saranno anche due talk:

20 novembre, 18:30: I danni culturali ed ecologici della guerra russa all’Ucraina;

26 novembre, 18:30: Conoscere l’arte ucraina.

Per partecipare all’inaugurazione del 18 novembre alle 18:30 manda una mail a [email protected]

19 novembre, Mercato Centrale Milano, Tavola Spigolosa, Gastronomika

Alle 18 al Mercato Centrale Milano, si terrà un nuovo appuntamento della “Tavola spigolosa”, il dibattito organizzato da Gastronomika sul tema “Come è cambiato il giornalismo enogastronomico – Da custodi delle ricette di tradizione a food writer, da comunicatori a pr, da copy a consulenti. Il ruolo del divulgatore enogastronomico è sempre più multiforme e sfaccettato. Ha ancora senso una rigida divisione dei ruoli?”. Anna Prandoni parlerà con Enzo Vizzari, Ex direttore La Guida dell’Espresso, Massimiliano Tonelli, Direttore editoriale Cibo Today, e Pietro Fasola, Wine Brands Ambassador.

22-24 novembre, Teatro Franco Parenti e Bagni Misteriosi, Linkiesta Festival

Torneranno gli appuntamenti di giornalismo dal vivo con Linkiesta Festival, dal 22 al 24 novembre, al Teatro Franco Parenti di Milano e ai Bagni Misteriosi, e in streaming sui nostri canali e in diretta su Skytg24. La sesta edizione del Festival si intitola “In un mondo che” e si aprirà venerdì 22 alle 18. Affronteremo principalmente le questioni internazionali a pochi giorni dalle elezioni americane e a poche settimane dall’insediamento della nuova Commissione europea. Si parlerà di Stati Uniti, di Europa, di Ucraina, di Georgia, di colonialismo russo, di Medio Oriente, e di Taiwan. E, naturalmente, anche di Italia, di mobilità, di lifestyle e di cultura. Saranno presenti i protagonisti dell’attualità politica, economica e culturale italiana e internazionale, con dibattiti, interviste e anche musica.

Per prenotare il posto cliccare qui. Per gli appuntamenti di domenica sera, la prenotazione è obbligatoria.

29 novembre, Fondazione Sozzani, Etc Match

Dalle ore 17:30, presso Fondazione Sozzani, ci sarà la seconda edizione live della piattaforma Lifestyle Linkiesta ETC, Etc Match, – in diretta streaming sui nostri canali social – su un “ring” fuori dalle solite rotte e location milanesi. Anche quest’anno sarà composto da 4 “round” di 20 minuti e un workshop condotto da Valentina Ardia, editor in Chief di Etc e dalla giornalista di moda Giuliana Matarrese. Vedranno ospiti unici che a rotazione si daranno il cambio sul Ring di ETC per parlare di Nostalgia e di estetica RETRO-FUTURE tra moda e design, AI e archivi, editoria e musica, passando dalle nuove rotte della sostenibilità che ci insegnano come cambiare processi produttivi e culturali, con un twist nuovo tra tecnologie, nuovi materiali

Per partecipare all’evento del 29 novembre controlla questo link.