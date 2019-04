Non solo Libia: l’Africa è sempre più democratica (e le guerre sono sempre meno)

Quello che è certo è che una frattura geografica sta scindendo il Paese. Anche se in Algeria quanto avvenuto è in parte legato alle cattive condizioni di salute del vecchio Bouteflika, il nord Africa resta coperto dall’ombra del dossier libico, mentre il resto del Paese cerca da anni di risalire la china ora economica, ora governativa. «Camerun e Uganda stanno facendo sufficientemente bene, in termini di crescita, il che facilita il restare in sella di presidenti che stanno anche loro invecchiando», spiega Carbone. Ma c’è sempre un però, un focolaio non sopito. «Museveni (presidente dell’Uganda ndr) resta un leader molto energetico, seppur in un paese con discrete tradizioni di presenza di opposizione politica. Biya in Camerun invece lo è decisamente meno, e affronta una congiuntura un po’ complessa per le ribellioni nell’area anglofona del paese».

Il nodo gordiano è uno: l’Africa non è quella che l’Occidente immagina e tantomeno “quella che cucinava l'esploratore in pentola” come ironizzava Elio e le Storie Tese nel testo di “Parco Sempione”. Nell’Africa subsahariana le prove generali di democrazia si sono tenute anni fa, il prossimo passo quindi, con le dovute eccezione di alcuni paesi, vuole essere verso un modello liberale. «Non immaginiamoci quindi un continente fatto di guerre e genti che le fuggono, perché, ferme restando una serie di situazioni in cui drammatiche violenze ci sono davvero, non corrisponde alla realtà dei fatti», suggerisce Carbone.

Resta comunque il fatto delle ondate migratorie scatenate dai colpi di stato e dalle guerre, in particolare al nord. Lo squilibrio del continente infatti fa perno su un gioco di specchi molto pericoloso, al quale i paesi in parte più equilibrati e virtuosi non vogliono assolutamente partecipare. La Libia è il riflesso di un Africa in cui nessuno vorrebbe ricadere: una proiezione del fallimento del seme democratico impiantato dall’Occidente, causa e conseguenza di quelli che l’epistemologo Taleb chiama Cigni Neri, ovvero eventi inaspettati e non voluti con effetti incalcolabili e, come in questo caso, di ineffabile violenza. Il rischio di fare la fine delle Libia è dietro l’angolo per molti paesi, in quanto, come ricorda il professor Carbone: «le guerre africane non sono scomparse, ma contrariamente alla percezione comune la tendenza complessiva è a una loro riduzione – in termini di paesi coinvolti, intensità e vittime – sebbene ci siano stati alcuni nuovi focolai dopo il 2010, come Boko Haram in Nigeria o il caso del Mali».