Cannabis, Salvini vuole ammazzare un intero settore (e portare l’Italia nella preistoria)

Il problema è che questi calcoli da politico, anzi da politicante, rischiano di ammazzare un settore in enorme crescita e dalle potenzialità infinite. Le parole di Salvini sono criticabili (per usare un eufemismo) perché affrontano il tema in maniera sbagliata, almeno su quattro livelli.

Il principale errore, forse il più preoccupante, è non capire che in Italia esiste una legge, la 242 del 2016, che stabilisce cosa sia legale e cosa no. Non lo decide il ministro dell’Interno di turno, lo stabilisce la legge. E sulle diverse interpretazioni della legge si esprimerà la magistratura. Se Salvini vuole cambiare la legge, porti le sue proposte in Parlamento, che è il luogo deputato a legiferare, e verifichi se ha i numeri per farlo.

Il secondo errore è parlare di droghe in maniera generalizzata, non facendo distinzione tra marijuana, cocaina, eroina e droghe chimiche. Reintrodurre nel dibattito pubblico la retorica del “si parte con una canna e si arriva alla siringa” è pericoloso ed anacronistico. D’altronde non siamo stati noi, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a chiedere che la cannabis venga depenalizzata.

Il terzo livello concerne l’incapacità di capire che la legalizzazione è di per sé un’opportunità. Per una svariata serie di motivi: toglierebbe fiato e benzina alle organizzazioni criminali (come ha spiegato bene Roberto Saviano in un’intervista a BeLeaf), porterebbe benefici economici per le casse dello Stato (come successo in Colorado e nei tanti Stati americani che hanno legalizzato), farebbe in modo che chi vuole consumare lo possa fare in sicurezza, sapendo cosa consuma e senza rivolgersi agli spacciatori che imperversano per le strade italiane (cosa di cui, da ministro dell’Interno, Salvini farebbe bene a occuparsi un po’ di più). Dall’altra parte dell’Oceano l’hanno ormai capito. Qui siamo ancora all’era preistorica.