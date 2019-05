Ungheria, viaggio tra gli oppositori di Orbàn: “È un gigante dai piedi d’argilla, può crollare in un istante”

A Budapest per le europee quasi non si vedono manifesti elettorali, i pochi che ci sono in circolazione appartengono prevalentemente a Fidesz, il partito di Viktor Orbán. Di politica non si parla, il dibattito è inesistente. «A vedere le notizie in TV, sembra di stare in Corea del Nord», dice Philip, un americano che vive in Ungheria da diversi anni, parte del gruppo locale di Diem25 (gli è stato dato un nome di fantasia poiché ha chiesto di non apparire con il suo). Con il suo partito non riusciranno a presentarsi alle europee; l’opposizione in Ungheria è stata fatta a pezzi dal governo e delegittimata completamente, la sinistra divisa e impotente. La propaganda contro la tecnocrazia dell’Ue è fortissima, anche se i media occidentali commettono spesso l’errore additare Orbán come nemico dell’Unione. Senza i fondi Ue, l’Ungheria non sarebbe mai arrivata dove è ora: malgrado le condizioni negli ospedali siano disastrose e nelle campagne si viva in uno stato semi-feudale, dove l’istruzione di qualità è inesistente e i bambini sono malnutriti, mentre i giovani più colti continuano ad andarsene, i principali indicatori macroeconomici suggeriscono uno stato di benessere dell’economia.

Il libero pensiero, però, da queste parti non è altrettanto in salute. Se fino a una manciata di anni fa a Budapest la vita intellettuale succedeva nei caffè e nei luoghi pubblici (si veda alla voce "Parigi dell'Est"), ora la gentrificazione e il turismo di massa hanno portato alla chiusura o alla segregazione in periferia di molti di questi luoghi di ritrovo e centri di pensiero. Dietro la motivazione della “promozione della cultura ungherese”, nel giro di un decennio il centro di Budapest ha cambiato volto completamente, diventando di fatto un luna park per turisti. La speculazione immobiliare è alle stelle, tanto che nel centro ormai gli ungheresi non abitano più: «nel giro di un paio d’anni hanno aumentato gli affitti del 50%» racconta Sarah Gunther, un’artista e attivista parte di un collettivo chiamato Pneuma Szöv, letteralmente “collettivo dell’aria”. Gunther è di origini tedesche, ma vive a Budapest da ormai un decennio e ha assistito in prima persona alla metamorfosi del paese nelle mani di Orbán. Il collettivo organizza regolarmente performance teatrali e artistiche in strada e occupando edifici, riappropriandosi, seppure in forma temporanea, degli spazi sottratti alla comunità. Il nome del gruppo è dovuto alla loro prima esibizione, nel lontano 2008, sul tema dell’inquinamento (Budapest è la terza città più inquinata d’Europa), progetto che vedeva negli uffici di un centro commerciale abbandonato una mostra/percorso con una serie di attori impegnati a creare l’inquinamento in provetta e altre simili stramberie, per sensibilizzare i visitatori sul tema. L’edificio dove il collettivo ha avuto sede finora è al quarto piano di un raffinato e decadente palazzo in pieno centro, il quale fino a non molto tempo fa ospitava associazioni e altre no profit. Ora i corridoi sono pieni di scatoloni: il 60% delle organizzazioni ospiti non riesce a pagare la maggiorazione spropositata dell’affitto e nel giro di un mese dovrà spostarsi altrove.

Molti sono i centri di attivismo che stanno subendo la stessa sorte sotto la spinta dell’amministrazione locale, specchio e braccio del governo di Orbán. Non lontano dalla sede di Pneuma Szöv sorge Auróra, un’impresa sociale nata per “mettere in rete attività culturali, organizzazioni civili e attivisti, fare community building e creare divertimento in una comunità aperta”. Nell’edificio trovano spazio diverse Ong e gruppi di attivisti, tra cui diversi studenti della Central European University e di Szabad Egyetem, il movimento per l’”università libera”. Il centro sociale è vicino a George Soros. «Siamo stati messi sotto attacco dall’amministrazione locale e più in generale dal governo ungherese fin dalla nostra nascita nel 2014», racconta uno dei rappresentanti. «Tutto è iniziato con l’arresto di 20-25 persone con l’accusa di favoreggiamento dello spaccio. Ci hanno tenuto chiusi per un po’, poi siamo andati in tribunale e abbiamo vinto la causa, ma hanno continuato a tenerci sotto sorveglianza e ora hanno ottenuto di farci chiudere il bar alle 22 ogni sera. E questo è un problema, perché gli introiti del bar sono la nostra principale fonte di sostentamento e la chiusura anticipata ci ha messo in ginocchio finanziariamente. L’unica fortuna è che il proprietario dello stabile sia straniero; se fosse stato un ungherese sicuramente ci avrebbero già buttato fuori».