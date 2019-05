Reddito di cittadinanza, Abruzzo batte Parisi: “Abbiamo fatto da soli il software per cui Di Maio spenderebbe milioni”

Beatrice è una “navigator digitale”. Lavora 24 ore su 24, sette giorni sette. E ogni giorno incrocia le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende con le competenze di chi è alla ricerca di un’occupazione. Tutto grazie alla sua intelligenza artificiale. «Con 250mila euro di costi di sviluppo, abbiamo fatto da soli quello che Luigi Di Maio vorrebbe fare spendendo parecchi milioni di euro», dice Alessandro Obino, “padre” di Beatrice, a capo dell’azienda abruzzese Exagogica che ha sviluppato la nuova piattaforma Mundamundis. Una delle ultime arrivate sul mercato italiano per l’incrocio dei dati di domanda e offerta di lavoro.

Il modello è quello che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il presidente di Anpal, il guru del Mississippi Mimmo Parisi, promettono ormai da mesi parlando di Big Data e case management, avendo pure destinato 25 milioni di euro del decretone per un «un veloce adeguamento delle procedure telematiche per l’attuazione del reddito di cittadinanza». Ma l’erogazione del reddito è partita, la gara promessa da Di Maio per scegliere il software ancora non si è vista e il “veloce” sembra esser rimasto solo sulla carta. Mentre nel “decreto crescita” è comparsa una norma ad hoc che favorirebbe l’acquisto senza gara di un software, magari quello già sviluppato da Parisi in Mississippi.

«Lo strumento funziona, non ce lo ha commissionato nessuno. Abbiamo deciso di realizzarlo perché sapevamo come fare e ci siamo stancati di sentire ciance su navigator, software americani e altre cose simili», dice Obino. «Ma finora non siamo stati contattati da nessuno. Non si muove niente, né sembra esserci all’orizzonte una gara per scegliere la piattaforma che dovrà aiutare i percettori del reddito a trovare un lavoro».

Obino è scrittore, esperto di risorse umane (il suo ultimo libro è Risorse-umani 4.0, Castelvecchi) e progettista informatico. E da amministratore delegato di Exagogica, società con venti dipendenti, una sede a Vasto (Chieti) e una controllata in Serbia, negli ultimi anni ha fornito alle grandi aziende italiane e agenzie per il lavoro strumenti informatici per la valutazione delle competenze dei dipendenti. Finché un anno fa, in collaborazione con la Cna Abruzzo, ha sviluppato Mundamundis, una sorta di agenzia per il lavoro virtuale basata su sistema di intelligenza artificiale per fare job matching in maniera automatica.