Sveglia! L'inquinamento più pericoloso è quello dei rifiuti farmaceutici (e lo è da sempre)

Antibiotici, analgesici, farmaci psichiatrici e antistaminici. No, non sono le voci di un’allarmante ricetta medica, bensì gli ingredienti di quel cocktail tossico che da tempo inquina la maggior parte dei fiumi mondiali. L’allarme coinvolge principalmente i paesi in via di sviluppo con previsioni a dir poco preoccupanti per gli ecosistemi acquatici: il rischio di riversamenti dei rifiuti farmaceutici nelle falde acquifere, infatti, potrebbe aumentare di due terzi prima del 2050. A dirlo è lo studio di Francesco Bregoli, ricercatore del Delft Institute for Water Education in Olanda, il quale notifica come una buona fetta dell'ecosistema è continuamente minacciato dalle alte concentrazioni di farmaci nelle acque.

Il risultato? Un esempio su tutti può essere quello degli interferenti endocrini. La diluizione di alte quantità di questo medicinale, infatti, hanno provocato cambi di sesso in anfibi e pesci. Pertanto, quello dei rifiuti pharma è un tema mai domo; la sua ascesa seguita da ambigui silenzi cattura e abbandona l’attenzione del mondo scientifico oramai da troppo tempo. E se la fine dei pesci transgender ricorda in parte quella storica e sarcastica del pesce a tre occhi della saga Simpson, il contesto attuale difficilmente riesce a strappare un sorriso

A maggior ragione, Bregoli e il suo team per documentare lo stato di avanzamento della problematica hanno preso il caso del diclofenac, un farmaco antinfiammatorio molto comune. E dopo le misurazioni di 1.400 punti nel mondo, i dati emersi condannano - con la presenza più rilevante nelle falde - Europa e Stati Uniti, ma anche America Latina, Africa e Asia, a causa degli scarsi trattamenti delle acque reflue. Questa sostanza per giunta è stata definita una minaccia ambientale sia dall'Unione Europea sia dall'Us Environmental Protection Agency e il suo uso veterinario ha spinto una specie di avvoltoi sulla soglia dell'estinzione. Detto ciò, oltre 10mila chilometri di coste in tutto il mondo sono avvelenate da alte concentrazioni di diclofenac.