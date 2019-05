L’alternativa a nazionalisti e sovranisti? La cosmopolitica

Le elezioni europee di domani si giocheranno nel paradossale scenario di una campagna in cui nessuno ha parlato di Europa. Nessun leader aveva una visione politica di Bruxelles da proporre; nessun partito ha espresso un’idea per come sfruttare al meglio le possibilità della dimensione continentale; nessun politico visionario è riuscito a mettere insieme una convincente metafora dell'Europa per gli elettori. Nel 2014, invece, lo scenario era l’opposto. Ve lo ricordate? C’era la sensazione di essere davanti a una grande possibilità, quella di rimettere davvero la politica al centro del discorso. E l’Europa, dopo gli anni della commissione Barroso, della politica del sacrificio e dei tagli, della macelleria sociale verso la Grecia, sembrava davvero pronta al cambio di passo verso una maggiore integrazione in senso federale. C’era uno scontro tra visioni alternative: la propaganda dei socialdemocratici di Martin Schulz si opponeva comunque alla linea di continuità cristianodemocratica di Jean Claude Juncker (opposizione poi smentita dai fatti della Große Koalition che ha governato nell'ultima legislatura europea). Soprattutto, la candidatura di Alexis Tsipras aveva rimesso al centro del dibattito parole chiave come “uguaglianza” e “diritti” e portando nel mainstream l’argomento della critica radicale al capitalismo.

Il braccio destro di Alexis Tsipras in quel periodo era Yanis Varoufakis. Ministro dell’Economia molto critico con l’idea dei compromessi con la troika (è stato lui infatti il sacrificato sull’altare della trattativa tra Europa e Grecia nel 2015), che da quando ha lasciato gli incarichi di governo, si è dedicato a costruire l’idea di un “terzo spazio” politico oltre la contrapposizione establishment/populismo dove potesse nascere una sinistra alternativa, rinnovata nelle pratiche di partecipazione e nell’elaborazione culturale. Da qui l’intuizione di creare un partito transnazionale, Diem25, con cui correre in ogni paese. La storia poi è andata diversamente, e Diem25 si candida alle elezioni dentro altre liste solo in Portogallo, Spagna, Grecia, Francia, Belgio, Danimarca, Belgio e Germania. Ma è attorno a questa idea di transnazionalità della politica che si costruisce la riflessione che Lorenzo Marsili (che di questo movimento è stato tra i fondatori e che con Varoufakis ha scritto anche un libro chiamato proprio Il terzo spazio), sviluppa nelle pagine de La tua patria è il mondo intero (Laterza). Un libro che parte proprio dalla presa di coscienza di come la politica, per affrontare le sfide del futuro — dalla crisi climatica all’automazione del mondo del lavoro, ma anche un più generale impoverimento degli strumenti di tenuta democratica — non solo non debba più chiudersi dentro i confini nazionali, rilanciando quindi la sfida su contesti più allargati, ma costituirsi dentro esperienze capaci di andare oltre le politiche locali e diventare sempre più transnazionali.