Italia senza medici: la scomparsa dei camici bianchi è già un problema (e tra 15 anni sarà una tragedia)

Il blocco delle assunzioni attivato dal Ministro Grillo in accordo con le Regioni, facendo saltare un vincolo risalente al 2009 che obbligava quest’ultime a spendere per il personale quanto nel 2004 meno l’1,4%, ha dato il via infatti a un effetto domino difficile da arrestare.

Per capire il vero problema del sistema sanitario italiano si deve qualche passo fuori dalla corsia. In realtà i pochi posti e il blocco delle assunzioni, e di conseguenza l’assenza di turnover, sono soltanto il riflesso della criticità principale: quella delle borse di specializzazione.

Il numero programmato nelle università deriva da un calcolo ponderato - sulla base del numero dei docenti, delle aule, dei laboratori e delle attrezzature disponibili - in grado di produrre un’iniezione nel mercato di circa 10 mila dottori neolaureati. Ai quali per esercitare serve tuttavia una specializzazione, in seno agli stessi ospedali “universitari” che al momento contano quasi 7 mila borse disponibili. E i restanti 3 mila? La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri stima che ogni anno sono 1500 i medici che vanno a specializzarsi all’estero, traducibili anche come 225 milioni di euro di formazione spesi dall’Italia, in quella che si potrebbe chiamare la nuova “fuga dei camici bianchi”.

Non basta aprire le porte a tutti i 65 mila che ogni anno in media sostengono il test di Medicina, anche se alla laurea ne arrivano poi 50 mila. La soluzione è un pacchetto d’interventi che aumenti i posti per il corso di Medicina Generale, contrattualizzi gli specializzandi dell’ultimo anno (come il decreto Calabria, anche se con qualche aggiustamento), liberi altri fondi e soprattutto recuperi quelli persi con le borse abbandonate. Tra il 2016 e il 2017 sono state 510 le specializzazioni orfane, in quanto una buona parte dei medici che aveva vinto un posto ha tentato l’anno successivo il concorso per una nuova specialità (magari la propria prima scelta) e a coloro cui è riuscita l’impresa, hanno abbandonato la specializzazione in atto, sprecando di fatto una borsa.

Una situazione, quindi, tutt’altro che curata, anzi. La “fuga” dei camici bianchi potrebbe intensificarsi in questi anni, con un 71% degli intervistati under 40 che valuta o ha già deciso che per la propria specializzazione andrà all’estero.



La contrazione dell’organico del servizio sanitario nazionale è perciò solo una forma fisiologica di reazione a tutto questo. Dai dati pubblicati dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato (2013-2016), compare come il tasso di compensazione del turnover sia “inferiore a 100 (…) In particolare, nel 2016 si registra un tasso di compensazione del turnover nazionale del 97,2%, ma nel 2015 si è attestato al 76,3% e nel 2014 all’80,5%. L’ultimo triennio segue a un trend storico, tra il 2008 e il 2012, in cui si è osservato un tasso di compensazione costantemente in riduzione, dal 97,2% del 2008 è sceso fino al 68,9% nel 2012”.