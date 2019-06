Magistratura, anno zero. E ora anche la sinistra deve smettere di santificare i giudici

Sentire invece Palamara che si sfoga con Lotti per distruggere la figura del Procuratore di Roma Pignatone come se fosse un avversario di calcetto dà l’idea dello sfregio istituzionale. Dice Palamara: «Il rapporto con lui… lui si è seduto a tavola con te… lui ha voluto parlà con Matteo (forse Renzi, ndr)… lui ha voluto fa’ quelle cose… lui crea l’affidamento… mi lascia col cerino in mano… io mi brucio, loro si divertono…». E lancia il sospetto di inchieste condotte con due pesi e due misure: «La vicenda Siri… fidate… Siri veniva arrestato in condizioni normali! De Vito (presidente del Consiglio comunale grillino, ndr) è stato arrestato per molto meno! È una trattativa, che vogliono fare con Salvini, fidati… io non mi sbaglio». L’idea di una magistratura che “tratti” con il potere, gettando fango sul Procuratore della Capitale è qualcosa che se fosse compreso pienamente, in tutta la sua gravità, soprattutto perché accade all’interno del Csm vedrebbe migliaia di persone in piazza a chiedere chiarezza e ad augurarsi una magistratura migliore e gestita con più senso dello Stato.

E forse sarebbe anche ora di dirsi senza troppe remore che per difendere la magistratura (dagli orridi) attacchi del berlusconismo forse si è finiti a sinistra per santificare un organo che invece andrebbe sorvegliato e messo in discussione come tutto il potere, con la stessa pervicacia e con la stessa attenzione. E invece si è finiti per santificarlo facendo di tutta l’erba un fascio come se davvero potesse esistere un’intera categoria senza sfumature, tutta di buoni e nemmeno un cattivo, come se la magistratura con tutti i suoi rivoli e le sue correnti fosse immune dai vizi terribilmente umani dev’invidia e dello scavalcamento. Forse sarebbe ora, una volta per tutte, che si dica che fa terribilmente paura un Paese dove a giudicare chi giudica ci sono quelle persone di cui leggiamo nelle cronache di questi giorni, forse sarebbe anche ora di dire che per dare man forte all’antiberlusconismo ci si è spinti a un eccesso di difesa che ha sfiorato la santificazione. E questi sono i risultati.