Soldi russi a Salvini, qualcosa non torna: ecco cosa non convince dello scoop di Buzzfeed

Detto questo, spira su questo Russiagate alla cassoela la stessa aria che spirava sul Russiagate vero, quello americano. In poche parole: è un po' dura crederci. Intanto per come se la gioca BuzzFeed. Il sito Usa scrive che “la registrazione segreta mostra come la Russia di Putin cercava di dare milioni al Trump italiano”. Per la verità è il contrario: è Savoini che voleva mungere la Russia. È alla Lega che servivano i soldi per le campagne elettorali, prima fra tutte quella per il rinnovo del Parlamento europeo.

E poi, tutta quella storia che Rosneft o Lukoil, compagnie petrolifere di Stato russe e tra le maggiori del mondo, farebbero così e cosà, vendendo il greggio sotto costo, e che l’Eni (amministratore delegato De Scalzi, nominato con il Governo Renzi e confermato con il Governo Gentiloni) lo comprerebbe invece a prezzo pieno, e la differenza se la papperebbero la Lega e i suoi amici russi, e tutto organizzato da Savoini… Per carità, se ne vedono di ogni. Ma in mancanza di prove concrete e non di sole parole, pare una cosa alla Totò e Peppino.