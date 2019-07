Ma quali primarie, Forza Italia è nata con Berlusconi e morirà con lui

“Forza Italia è Berlusconi, Berlusconi è Forza Italia”. E il destino di Forza Italia è forse davvero racchiuso in questa formula che in trans oratoria pronunciò anni fa, durante una kermesse azzurra, l’attuale coordinatrice azzurra del Trentino Alto Adige Michaela Biancofiore. All’immodificabilità di questo dogmatico assunto annunciato dalla "valchiria del Cavaliere" – così chiamavano la Biancofiore gli impressionati dal suo fanatismo - sta cominciando a rassegnarsi anche Giovanni Toti. Il quale forse ci aveva creduto davvero alla storia delle primarie aperte per la contendibilità della leadership di Forza Italia. Una prospettiva che col passare dei giorni appare invece sempre di più come una specie di miraggio.

Il governatore ligure sta infatti verificando in queste ore come il vertice forzista, ancora domiciliato nel cerchio magico di Arcore, stia dilazionando - grazie ai sapienti dosaggi di Niccolò Ghedini - i tempi per la messa a punto delle regole, non dia nessuna garanzia sulle primarie e tanto meno sull’azzeramento dell’attuale classe dirigente.

Il tavolo che doveva tenersi questa settimana per definire tempi, forme e procedure dell’eventuale competizione interna è stato rimandato al primo agosto. Ma Toti è pessimista sul fatto che vengano accettate le sue proposte, ossia primarie aperte a tutti (anche ai non iscritti), deleghe politiche piene al coordinatore eletto e un congresso nazionale in autunno. Un programma di ridimensionamento oggettivo della figura di Berlusconi che da plenipotenziario verrebbe ridotto a un ruolo a mezza via tra l’arbitro il padre nobile e il notaio. Per questo la certezza tra i totiani è che questo tipo di riforma statutaria verrà inappellabilmente bocciata da Arcore. Un’impressione che viene pienamente confermata dall’inner circle di Berlusconi che considera addirittura irricevibile e provocatorio lo scenario disegnato da Toti.

“Ci stanno prendendo in giro” dicono gli amici del governatore che invitano il loro leader a rompere gli indugi e dar vita ufficialmente a “Italia in crescita” il movimento che Toti tiene pronto nella fondina qualora davvero si consumasse ogni residua possibilità d’intesa con Berlusconi.