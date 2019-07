Allarme “Workaholism”: i Millennial lavorano troppo

In bagno, in metro, in coda all’ufficio postale, in palestra, durante una cena con gli amici. I giovani soffrono di “workaholism”, la sindrome da dipendenza dal lavoro. Secondo una ricerca pubblicata lo scorso marzo sulla rivista americana Forbes, colpisce il 66% dei Millennial. Con dettagli che fanno preoccupare: il 32% ha ammesso di lavorare anche quando è seduto sul water; il 63% ha rivelato di essere produttivo anche in malattia; il 70% è sempre attivo anche nel fine settimana. E secondo un sondaggio pubblicato sul Washington Examiner, il 39% dei nativi digitali sarebbe disposto a lavorare perfino in vacanza.

La divisione tra vita privata e lavoro non esiste più, con il secondo che ormai ha invaso la prima. È quella che negli Stati Uniti chiamano “hustle culture”, lo standard secondo il quale per avere successo bisogna essere al massimo nel lavoro ogni giorno.

Il principale indiziato di questa iperproduttività è la tecnologia, ovviamente, che permette di lavorare dove e quando vogliamo. Basta una connessione, senza il bisogno di spostarsi in ufficio. E con lo smartphone, abbiamo la scrivania sempre a portata di mano, con il rischio conseguente di non staccare mai e vivere in un ciclo continuo in cui il lavoro è onnipresente. Il numero di ore di lavoro si dilata, si frammenta e copre ogni spazio della vita privata.

Altri fattori che generano la dipendenza da lavoro sono anche la pressione del capo, il desiderio eccessivo di avere successo, la paura di non fare carriera ed essere meno bravi degli altri. Preoccupazioni diffuse tra una generazione, come quella dei Millennial, che dimostra molta preoccupazione verso il futuro rispetto a quella dei baby boomer.