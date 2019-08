Mentre Italia e Francia hanno accompagnato la ripresa aumentando il debito per sostenere la domanda interna, soprattutto a partire dalla crisi del 2008-2010, la Germania si è comportata come avrebbe consigliato Keynes: più debito subito per reagire alla recessione e poi rapido rientro verso l’equilibrio. La Francia ha un disavanzo pubblico del 3,3%, l’Italia del 2,9%, la Germania ha un suplus pari allo 0,7% del Pil. Dunque, Berlino ha ampio spazio per una manovra di rilancio attraverso il bilancio dello Stato, aumentando la spesa e riducendo le imposte, cosa che non può fare il governo francese a causa del disavanzo e quello italiano (qualunque esso sia) a causa del debito.

Tutto sta, dunque, sulle spalle dei tedeschi, meno ampie e robuste di quel che si crede, soprattutto perché il Paese è diviso, e profondamente, sul suo avvenire. Il dilemma che si è posto fin dall’unificazione si ripropone oggi: la Grande Germania deve assumersi le proprie responsabilità di gigante economico smettendola di fare il nano politico, oppure deve pensare soprattutto a se stessa? La spinta neo-nazionalista o sovranista che dir si voglia si è fatta forte anche nel paese più federalista della intera Europa.

C’è una Germania che vuole privilegiare la stabilità innanzitutto. È un atteggiamento culturale, è la lezione della storia (una lettura distorta in realtà perché non fu l’inflazione degli anni Venti bensì la disoccupazione degli anni Trenta a favorire l’ascesa di Hitler). Ma soprattutto è la conseguenza di interessi concreti che agiscono qui e oggi. I risparmiatori e i redditieri vogliono inflazione zero e bilancio in pareggio. Hanno i loro rappresentanti politici nella destra conservatrice, nella CSU Bavarese e in parte della CDU.

C’è una Germania sviluppista che fa perno sulla grande industria e sui sindacati i quali chiedono di compensare la riduzione delle esportazioni con la domanda interna, aumentando i salari, riducendo le imposte e finanziando vasti piani infrastrutturali. Trovano la loro sponda politica nella SPD, il partito socialdemocratico, e nella componente tecnocratica della CDU.

C’è una Germania verde che si è affermata alle ultime elezioni, per la quale la stabilità è un bene, ma le risorse vanno usate per una più rapida riconversione ecologista. Ovviamente sono i Grünen a rappresentarla in Parlamento. Non dimentichiamo però che l’industria bio è diventata un grande affare che attrae non solo per la sua componente ideologica, ma per i lauti guadagni che ha finora garantito.