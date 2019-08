“Fermate il fuoco! Se brucia l’Amazzonia, la Terra muore”

Una parte dell’Amazzonia brucia, mentre il resto viene abbattuta. La deforestazione dell'Amazzonia brasiliana ha superato la soglia dei tre campi da calcio al minuto, mentre Jair Bolsonaro se la prende con le Ong. I deliri di un climanegazionista, però, questa volta possono costare caro all’intera popolazione mondiale, Italia inclusa. «Non tutti sono consapevoli che la foresta Amazzonica è veramente il più grande polmone del pianeta. Oltre a produrre ossigeno, produce acqua e conserva la biodiversità dell’habitat: bruciando l’Amazzonia non ci precludiamo soltanto queste prerogative, bensì contribuiamo al riscaldamento globale e a quello che ne deriva», spiega Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione WWF.

Le distanze si annullano e il calore di quelle fiamme che deturpano la foresta, lacerano e ardono anche in seno all’Europa, in particolare alla zona mediterranea. «Il cambiamento climatico non è soltanto prodotto dalle emissioni, ma anche dalla distruzione dell’ecosistemi. Quest’ultimi, per l’appunto, servono per raffreddare il pianeta e in generale per mantenere un equilibrio climatico complessivo. Il fatto che nel Mediterraneo la temperatura media si aumentata di molti gradi, è una conseguenza anche del deforestamento della foresta Amazzonica».

Dottoressa Pratesi, questa volta gli incendi nella foresta Amazzonica sono un allarme che deve preoccupare non solo il Brasile…

