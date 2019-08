Ha ragione Salvini: questo governo è stato voluto dalle élite europee. E hanno fatto bene

Un governo voluto dalla Merkel e da Macron, una sottomissione all’Europa e ai mercati, in poche parole una congiura anti-sovranista, un complotto contro gli italiani, una manovra oscura per scorribande finanziarie e shopping industriale.

È questa, grosso modo, la sintesi di concetti e figure politiche elaborate da Matteo Salvini per bocciare la nascita del nuovo governo e additare il « BisConte » come una creatura eterodiretta, sostanzialmente voluta da Bruxelles, Berlino, Parigi e forse anche da Washington, o come un attacco alla sovranità nazionale da parte di circoli finanziari e politici stranieri che avrebbero preferito il ritorno in cattedra dei « comunisti » alla continuità del patto leghisti-pentastellati, su cui la maggioranza degli italiani aveva scommesso per il proprio radioso futuro.

Depurate di raffinati slogan e grossolane semplificazioni cui il Capitano leghista ci ha abituato, occorre ammettere che c’è del vero nelle sue affermazioni. Solo che forse nemmeno lui se ne rende conto e ne coglie il significato.

Appena annunciata e nemmeno ancora formalizzata la nascita del « BisConte », lo spread è andato in picchiata, mentre la considerazione per il nostro presidente del Consiglio, fino a ieri considerato lo sconosciuto notaio di patti scellerati, è improvvisamente cresciuta, tanto da far sperare in consistenti aperture di credito quando si dovranno affrontare fra poche settimane i delicati dossier economici, dalla legge di bilancio alle possibilità di sforare il deficit per investimenti pubblici.

Ed è ovvio che se il costo degli interessi sul debito scende, ci saranno più risorse per le misure più urgenti.

La rotazione a 360 gradi (qualche grillino avrebbe detto 370, ma meglio dimenticare) dell’atteggiamento verso l’Italia e verso il nuovo governo si spiega – non con i complotti come sostiene Salvini – ma proprio con le verità economiche e politiche sottintese nelle sue affermazioni strumentali.

Il sostegno al governo Conte non è un atto di benevolenza verso l’Italia, ma nell’interesse dell’Italia e degli italiani. Governi europei e mercati hanno semplicemente preso atto in tempo utile della china pericosa su cui stava scivolando il nostro Paese, quando per mesi si sono alimentate ipotesi di uscita dall’euro, campagne antieuropee, ostilità verso i principali partner commerciali, opzioni per una diversa collocazione internazionale del Paese, o quando si sono varati provvedimenti che gonfiano il debito e frenano la crescita, senza nemmeno un‘accettabile contropartita di vantaggi sociali per le categorie più deboli. Una presa d’atto che si avverte anche in quella parte di centro destra che il Capitano vorrebbe egemonizzare.