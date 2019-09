Thegiornalisti e Ultimo. Ecco perché le peggiori tribute band sono quelle inconsapevoli

Il calcio inglese non prevede che ci si tuffi in area per chiedere rigori inesistenti. A malapena sopporta che si chiedano quelli veri, figuriamoci quelli simulati. Il calcio inglese non sopporta neanche che si finga infortuni o si rallenti il gioco per fare quella che da noi viene chiamata melina, guadagnare tempo per portare a casa un risultato favorevole. Ci sono stati giocatori, penso a un Giggs del Manchester United, che oltre a aver regalato per anni e anni bel gioco sulla fascia a chiunque avesse avuto la fortuna di assistere a una partita della squadra allora allenata da Sir Alex Ferguson, ha dimostrato come ci si ferma, nel senso che si rimane a terra, solo e soltanto se si è moribondi, altrimenti, anche se falciati senza tanti complimenti dall'avversario, incapace altrimenti di porre rimedio a una discesa sulla fascia sinistra, ci si rialza e si prosegue, come se nulla fosse. Non a caso è in Inghilterra che ha giocato buona parte della sua carriera gente come Eric Cantona, altro campione poco votato ai complimenti, e sempre lì, e a questo punto qualcuno potrebbe pensare che io simpatizzi per la squadra giusta di Manchester, militavano anche Jaap Stam, Roy Keane e tuttora milita Wayne Rooney (ma avrei potuto dire anche Gary Lineker, guardando indietro, o Henry Kane, guardando all'oggi), gente che se c'è da prendere calci e assestarli non si tira indietro. Certo, adoro certe trovate fantasiose dei calciatori sudamericani, ma anche lì, se proprio dovessi scegliere una squadra da quelle parti è l'Uruguay, non certo nota per la leziosità dei suoi calciatori.

Ora, lo so, qualcuno potrebbe pensare che io sia una sorta di troglodita, amante delle risse e degli scontri non a caso chiamati “maschi”, parola che in epoca di politicamente corretto tira in ballo tutta una serie di criticità, ma nei fatti, pur amando i calciatori che sanno dare del tu alla palla, modo di dire piuttosto pittoresco che per pochi secondi faccio mio, adoro molto vedere calciatori che non si mettono a frignare per un calcio ben assestato, forse proprio perché sono cresciuto in un'epoca in cui c'erano giocatori coi baffi e il riporto e poco sopporto vedere oggi gente con le sopracciglia a gabbiano e le mani curate scendere in campo (altra affermazione non esattamente oculata, lo so, ma venitemelo a dire in faccia e vi stendo con un colpo di kung fu come Cantona al tifoso avversario). Adoro il calcio inglese e l'adoro sin da quando per poter mettere insieme una formazione per la mia squadra di Subbuteo, appunto il West Ham, dovevo rubare le notizie settimana dopo settimana al Guerino Sportivo, non c'era la rete e non c'erano info dettagliate su squadre minori, ahimé, e oggi, se posso scegliere, preferisco vedermi una qualsiasi partita della Premier League che una delle nostre, spesso minate da continue interruzioni inutili di gioco. Quando da ragazzino giocavo ho rimediato fratture e punti in diverse parti del corpo, ala sinistra dotata di piedi entrambi buoni, ma mai ho finto di subire falli che non avevo subito, figuriamoci se mi sono mai buttato in area per pietire un rigore inesistente.

Sono un appassionato di calcio, e sono diventato un adulto nell'epoca sbagliata, non avuto il piacere di vedere Sivori che sfidava gli avversari coi calzettoni calati, e probabilmente anche nella nazione sbagliata. Poi, figuriamoci, vivo nella città che ha fatto di Pippo Inzaghi un mito, questo potrebbe essere indicato davvero come un brutto scherzo del destino. Ok, credo di aver chiarito il concetto. Per questo ogni volta che leggo un qualche musicista, più o meno capace, spesso meno che più, lamentarsi del fatto che oggi le cose in Italia vanno male per colpa del grande spazio che i locali danno alle Tribute Band mi va letteralmente il sangue alla testa. Come per un rigore dato per un plateale tuffo in area, tuffo sfuggito anche all'occhio meccanico del VAR.