Minaccia hacker quantici: negli Usa se ne occupano, in Italia postiamo gattini

Se volessi attaccarne una e dirottare tutti i dati in una casella di posta elettronica a mio piacimento ci metterei 5 minuti. Forse meno”. Analisi del sangue, prescrizioni mediche, tac con dati sensibili sono alla mercé di qualunque attaccante, ovvero di qualsiasi hacker desideri forzare i firewall che li proteggono, o perlomeno dovrebbero. Anche i dispositivi medici “come le macchinette per il diabete hanno già subito seri danni”. E i sistemi di supporto cardiaco connessi a internet? Meglio non pensarci. Tutto ciò nell’indifferenza generale di istituzioni e della stampa tradizionale, concentrata principalmente sui contenuti di alcuni post: fissano il dito che indica il cielo.

Le aziende, pubbliche e private, spesso non seguono il GDPR, il regolamento europeo sulla privacy, “perché lo concepiscono come una normativa a cui adeguarsi, qualcosa di imposto” anche se aiuta a mantenere gli standard si sicurezza e di protezione dei dati. L’unico modo per evolverci, e salvarci, è “trasformare la legge in pensiero - continua Chirivì - . Dobbiamo salvaguardare le nostre conoscenze e il nostro business facendo formazione nelle scuole, organizzando convegni per sensibilizzare” una comunità tanto refrattaria alle implicazioni della cyber security quanto esposta ai suoi pericoli.