Finora il green new deal del governo è un pasticcio (e rischia di fare il gioco di Salvini)

“Si deve procedere” dice il ministro, anche se esiste un problema di coperture. Cosìcche gli ecoincentivi potrebbero tradursi in un aumento del costo del gasolio - e in Italia sono quasi venti milioni i guidatori di auto diesel - così come il taglio delle Sad (sussidi ambientalmente dannosi) potrebbe comportare un aumento immediato del prezzo del gasolio per i trattori. E per un governo che doveva essere no-tax non sarebbe il massimo, colpire i consumi vitali di categorie esposte, con l'esempio francese dietro l'angolo: è cronaca di questi giorni il ritorno dei gilet gialli.

Fa appello alla svolta green, del resto, anche il ministro dell’istruzione Fioramonti che chiede di tassare appunto le merendine e le bibite gassate per aumentare di cento euro mensili lo stipendio dei docenti. E il premier Conte, sempre in nome del new deal verde, non vede nulla di strano per reperire risorse in vista della manovra nell’aumentare di un euro il costo dei voli nazionali e di 1,5 quello dei voli internazionali.

Sembrano iniziative episodiche (se non isteriche, più una parodia di un "deal"), vòlte a fare un po’ di cassa, niente che somigli al piano green per la protezione del clima – un’operazione da 54 miliardi di euro – varato in Germania senza aumentare di un euro il debito pubblico e soprattutto immaginato armonizzando aumento dei prezzi, agevolazioni e deduzioni fiscali, nuovi investimenti e sussidi per auto e veicoli elettrici.