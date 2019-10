Sorpresa, i nostri missili e i nostri soldati difendono la Turchia che bombarda i curdi

Operazione Active Fence è una missione Nato, votata nel luglio 2019 da tutti i partiti tranne i deputati alla sinistra del PD e con il voto favorevole anche del movimento Cinque stelle di Di Maio, e la Turchia è uno Stato Nato che si sentiva minacciato dalla Siria. È un dovere dei membri dell’Alleanza Atlantica, tra cui l'Italia, difendere un alleato che chiede aiuto e si ritiene in pericolo. E cosi, da qualche tempo, i paesi Nato si alternano al confine siriano. Ora ci sono gli spagnoli e i nostri soldati, i quali rimarranno fino a dicembre a difendere il regime turco ,mentre il regime turco attacca il popolo curdi.

La nostra presenza al confine vuol dire che se i curdi volessero rispondere all’attacco turco – oppure se il regime di Assad volesse marcare il territorio siriano e, come è successo più volte in passato, desse una mano ai curdi in funzione anti turca – i nostri uomini lancerebbero i missili italiani in difesa della Turchia, dell'aggressore. Ve l’avevo detto che sembrava un film di Totò, però girato da Dario Argento.

La contraddizione è evidente e l’ipocrisia anche: i deputati di maggioranza e di opposizione facciano notare entrambe, martedì prossimo, quando il Ministro riferirà in Parlamento. E Di Maio, anziché fare la faccia feroce con l’ambasciatore turco, si adoperi con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per ritirare i nostri soldati mandati al confine turco-siriano per una minaccia che non c’è e che ora si ritrovano a difendere con le armi l’espansionismo etnico di Recep Tayyip Erdogan contro l'ultimo argine dell'occidente allo Stato islamico.