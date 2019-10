L’alleanza contro gli stronzi

Le intenzioni sono ottime, benemerite, ma è evidente che fare politica in questo modo, invadendo le timeline altrui con uno scrollo continuo di tira e molla digitali, difficilmente funziona, tranne se c'è da esprimere solidarietà a favore di un popolo martoriato. I partiti e i movimenti politici sono organizzazioni complesse, anche quelli avventati di questi tempi, hanno tempi e liturgie che non possono reggere il passo dei tweet. Come si è accorto ieri Zingaretti, poi, Calenda alterna inviti a cena a flame ustionanti, carinerie a cadute di stile, come quella nei confronti di Mara Carfagna, seguite poi da scuse e gentilezze assortite, e ora da inviti pubblici a manifestare insieme, perché al dunque è una persona bene educata, salvo poi ricominciare sempre in real time a un ritmo frenetico h24.

Nella speranza che per rappresaglia i figli gli sequestrino lo smartphone, a Calenda va però riconosciuto di essere l’unico del gruppo di leader politici antipopulisti a poter vantare di non essersi mai alleato né con Di Maio né con Salvini, una coerenza che giustamente rivendica a voce alta, e pazienza se poco tempo prima aveva proposto la stessa cosa. Quando interviene nel merito delle questioni all’ordine del giorno è uno dei politici più seri e preparati, come aveva dimostrato al governo, ma va anche detto che non è un infallibile mago di strategia politica, visto che per indebolire il Conte 1 implorava il Pd di votare contro l’Alta velocità (a proposito di coerenza), quando invece il governo è caduto proprio perché il Pd ha tenuto il punto e la conseguenza è stata la spaccatura nella maggioranza e, di passaggio, anche l’ok alla Tav.

Piaccia o no, Calenda è l’unico a dire apertamente che in un modo o nell’altro, a cena per salvare l’Italia o in piazza in difesa del popolo curdo, prima o poi, meglio prima che poi, bisognerà trovare il modo di moderare caratteri, ego e ambizioni dei leader antipopulisti per costruire finalmente l’alleanza di noi italiani contro gli stronzi (certo, poi dovrà moderarsi anche lui).