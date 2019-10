Stroncatura dei due Mattei in favore di telecamera e di tweet

In origine furono i dibattiti tra i candidati presidenziali: Kennedy versus Nixon nel 1960 il primo, rimasto memorabile. Nel 1984 un magistrale Reagan ebbe la meglio su Mondale. Nell’ultimo dibattito tra Trump e Clinton il primo mise in scena tutta la sua ‘originale’ teatralità. La sinistra che non ha il “monopolio del cuore” è passata alla storia grazie all’aristocratico Valery Giscard d’Estaing confrontato al Mitterrand che per la seconda volta nel 1974 tentava l’arrembaggio all’Eliseo. Sino alla studiata calma olimpica di Nicolas Sarkozy di fronte alla prima candidata donna alla presidenza francese, Ségolène Royal e alla magra figura di Marine Le Pen di fronte al maestrino Macron. Anche a casa nostra non ci siamo fatti mancare qualche dibattito degno di nota, in particolare quelli tra i tra “candidati premier” – in un sistema che faticosamente voleva farsi maggioritario – Berlusconi e Prodi.

Ieri sera abbiamo visto a Porta a Porta un dibattito tra il leader di un nuovo piccolo partito, Matteo Renzi, e un ex ministro alla guida di un partito del 30% appena rimandato all’opposizione prima di tutto dalla sua tracotanza e dalla sua avventatezza, Matteo Salvini. Qual è l’occasione di questo dibattito? Nessuna. Ma proprio il fatto che si sia tenuto ci dice tanto della trasformazione “ontologica” della politica. La comunicazione non serve più a comunicare un messaggio politico. E questo è noto. Ma nemmeno possiamo dire che la politica venga costruita in funzione della sua comunicabilità. Perché in questo caso una dialettica tra il fare politica e il comunicare esisterebbe ancora. Siamo oltre: la politica è la stessa comunicazione. L’identità è totale. Fare politica significa costruire dei plot attraenti. Punto. A che scopo? Essere popolari, piacere, divertire, affascinare e perciò attrarre consenso. Certo, il consenso poi può servire per ottenere il potere e fare delle cose. O no? In parte, come conseguenza collaterale. Perché le cose che si faranno saranno a loro volta finalizzate a mantenere e consolidare la propria popolarità. E quindi forgiate dalle condizioni che consentono di perseguire questo scopo. E, soprattutto, lo scopo sommo: non cadere mai dal palcoscenico. Per fare questo qualunque strada, o viuzza, può essere intrapresa.

Si potrebbe osservare che non tutte le dinamiche della politica sono riconducibili a questo scenario. È vero. Ma è altrettanto vero che esso è dominante. Diversi protagonisti della politica operano secondo quelle logiche e tanto più hanno successo tanto più la politica ridotta a pura comunicazione erode la politica vera e propria. Come nel caso dei due Mattei e della loro insensata performance a Porta a Porta.