Cresce nella maggioranza il gruppo del “no” al rinnovo degli accordi sui migranti libici

In poche settimane, Pd, LeU e Italia Viva hanno ingoiato due grossi bocconi amari rifilati dalla nuova maggioranza a trazione grillina: il taglio dei parlamentari celebrato dai Cinque Stelle a suon di forbici agitate davanti a Montecitorio, e l’ennesima giravolta al Senato sull’abolizione dell’immunità penale per l’ex Ilva di Taranto. Ma davanti al rinnovo automatico degli accordi con la Libia sulla gestione dei flussi migratori, con le notizie delle collusioni tra la guardia costiera di Tripoli e i trafficanti sotto gli occhi di tutti, si sta facendo sentire una fronda sempre più affollata di scontenti, trasversale ai Dem, Italia Viva e LeU, e pure ai Cinque Stelle. Un folto gruppo di parlamentari che va da Matteo Orfini a Graziano Delrio fino a Gennaro Migliore, e che trova d’accordo tutta l’area grillina a sinistra che fa capo a Roberto Fico, comincia a fare pressioni sulla segreteria di Nicola Zingaretti e nella maggioranza. Chiedendo di ridiscutere in Parlamento gli accordi sottoscritti dall’Italia con la Libia il 2 febbraio 2017, quando al Viminale c’era il Dem Marco Minniti.

Il governo ha tempo fino al 2 novembre per intervenire e fare marcia indietro. L’esecutivo giallorosso, che rispetto ai predecessori avrebbe dovuto essere più sensibile a questi temi, almeno in linea teorica, in questi mesi è rimasto inerte. Fayez al-Sarraj è venuto pure in Italia per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella riunione ad alto livello sulla Libia ai margini dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è andato a traino di Francia e Germania. Ma ormai sembra fin troppo tardi per ridiscutere gli accordi: un’eventuale disdetta avrebbe dovuto essere annunciata con tre mesi di anticipo da una delle parti. Marco Minniti, d’altronde, ha già detto che il “suo” accordo va rinnovato per ragioni di sicurezza.

Ma che la Libia non sia un “porto sicuro” ormai è sotto gli occhi di tutti. E che in Libia i migranti vengano tenuti nei lager senza il rispetto dei diritti umani è stato documentato da diverse organizzazioni internazionali. Difficili tenere le bocche cucite e dire «non sapevo». Alla Camera i primi a esprimere il dissenso sono stati una decina di deputati Dem che fanno capo a Matteo Orfini. L’ex presidente del Pd, che già aveva espresso più di una perplessità sull’allineamento Pd-5s, su Facebook ha definito l’accordo del duo Gentiloni-Minniti come «una squallida e insopportabile ipocrisia. Che ha prodotto una delle più drammatiche crisi umanitarie degli ultimi anni: lager, torture, stupri, omicidi», con il pericolo di «una presunta trattativa tra il nostro Paese e i trafficanti di esseri umani»..