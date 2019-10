Blockchain, altro che digital guru: ringraziamo gli indigeni della Micronesia

Blockchain è un termine che evoca il futuro prossimo (per alcuni già il presente), eppure la sua origine filosofica è possibile ritrovarla nelle monete di calcare utilizzate dalle popolazioni primitive dell’isola di Yap, in Micronesia. Stiamo parlando del Rai, grandi dischi circolari con un buco al centro, che potevano arrivare a un diametro di 3 metri e un peso di 4 tonnellate. Che cosa accomuna degli oggetti così arcaici alla tecnologia che promette di far compiere all’umanità l’ennesima rivoluzione? Sebbene possa risultare stridente l’accostamento, c’è un filo rosso che collega il “denaro di pietra” alla più attuale “catena di blocchi”.

Le pietre Rai venivano utilizzate nelle transazioni sociali come matrimoni, eredità, affari politici, alleanze, riscatto dei morti in battaglia o per uno scambio di cibo. In buona sostanza, la loro origine ricalca quella della tradizionale nascita della cartamoneta, cioè l’emergere in una comunità dell’esigenza di un bene fungibile e condiviso che sia scambiabile con beni e servizi. Eppure, l’uso del Rai desta ancora oggi perplessità, in particolare per la loro scarsa maneggevolezza viste le dimensioni e il peso, quindi difficilmente trasportabili e conservabili da ogni singolo possessore: sembriamo essere ad anni luce di distanza dal concetto di “moneta digitale”.

Ma c’è un dettaglio, in grado di farci compiere un salto temporale: l’uso del Rai, infatti, risultava agevole grazie a un registro orale diffuso che, essendo tramandato, teneva traccia dei singoli proprietari. Questo è tanto efficace quanto più è condiviso. Un metodo che si avvicina, per esempio, a quello dei tanto discussi Bitcoin, i quali fondano il proprio funzionamento su Blockchain, cioè un registro distribuito basato sulla crittografia e un articolato meccanismo di consenso.

Entrambe le monete, pur su scale diverse, raggiungono risultati simili: il loro funzionamento previene il rischio che un qualunque soggetto, parte della comunità o rete, per errore o con intenzioni malevole, possa spendere moneta appartenente a un altro soggetto, il cosiddetto “double spending” (doppia spesa).