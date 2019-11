Matteo Renzi: «Italia Viva è una startup che vuole aprirsi: cresceremo e vinceremo la battaglia dell’agenda setting nel 2020»

Andare al voto è una follia, dice Renzi. Ma «non è certo per paura. E di cosa, poi?» chiede l’ex presidente del Consiglio. «Noi siamo già pochi. Non siamo come i grillini, che hanno solo da perdere». Le questioni vere, sottolinea, sono altre. Gli Stati Uniti d’America, per esempio, e la sfida Donald Trump ed Elizabeth Warren, i due grandi populismi, e l’impatto che avrà su tutti i nostri dossier? Prima di tutto quello dei dazi alla Cina». Ma non solo, «c’è la questione europea: ci sono i padri fondatori ma non i figli sognatori. E ancora: cosa faremo dopo la Brexit? L’Inghilterra potrà diventare come una nuova Singapore. Ma non solo: la rivoluzione dell’intelligenza artificiale. E poi Saudi Aramco, che si va a quotare. E insomma, in questo scenario in cui anche la politica, che deve dimenticare la strategia economica tenuta fino ad ora dalla Germania». Ecco, conclude: «E in questo scenario, il problema italiano è: “Renzi ha paura di andare a votare?”».

E poi spiega: «Andare a votare adesso significa far vincere la destra di Salvini. È una cosa masochista. C’è chi vuole suicidarsi, come il modello Waco – ma non lo suggerirei né a grillini né al Partito Democratico. Ci sono altre cose fondamentali su cui parlare, dal lavoro all’innovazione».

E questa manovra economica, che futuro al Paese consegna? «Questo governo ha messo la museruola a un diktat proclamato da Matteo Salvini al Papeete ad agosto. Noi abbiamo fatto una operazione di igiene democratica». Anche perché «e qui dico anche una cosa a favore di Salvini, preparatevi: ricordiamoci cosa è successo questa estate. Nella Lega, ricordiamolo, i duri e puri volevano andare allo scontro. Salvini annuncia di voler andare da solo, fa capire di voler decidere lui chi sarà il presidente della Repubblica, che nel nostro sistema di check and balances è l’unica garanzia. Di fronte a questo scenario ci sono due reazioni: chi si rassegna, quelli che scelgono di perdere bene. E quelli come me, non amo perdere bene, che scelgono di bloccare questa minaccia, anche votando un governo come questo». Le conseguenze? «L’Italia è tornata protagonista in Europa, abbiamo abbattuto il rischio dello spread».

La nascita di Italia Viva viene raccontata come una fuga. E invece è stata una cosa importante nella vita politica italiana. Tanto che ha già avuto effetti perfino su Salvini. Che è una persona intelligente, ha capito che la sua posizione assunta nell’estate per lui è solo disastrosa e sta cambiando. Ha fatto i conti e sa che non ci saranno le elezioni.

E allora cosa è cambiato? Vedrete che a destra qualcosa comincerà a muoversi. Noi di Italia Viva cresceremo. E ci temono, perché sanno che qui c’è un popolo, che crescerà, sarà sempre più forte e sarà capace di vincere la battaglia dell’agenda setting del 2020. E si aprirà ad esperienze diverse, di destra o sinistra, ed emulerà ciò che ha fatto Macron. Lo dico perché lo vedo.

Al momento «quelle di Salvini sono soltanto parole, è evidente. Ma è il segno che le cose stanno cambiando». Ma chiediamoci: «Arriveranno i grillini, per come sono ora, al 2023? Il Movimento, che futuro ha?». Negli ultimi due anni è cambiato tutto, nei prossimi tre cambierà di più. E Salvini noi «lo sconfiggeremo, non adesso perché non vogliamo fare il suo gioco».

Ma torna ad abbracciare uno sguardo globale. «Macron ha detto che la Nato è in una fase di morte cerebrale. Rendiamoci conto, una frase del genere è di sapore sovietico. E il Muro, che è caduto da più tempo rispetto a quanto è stato su, continua a esistere». Ma quello che dice il presidente francese, specifica, è che «è una vergogna che la Turchia sia entrata in Siria per colpire quelli che ci hanno difeso e salvato».

Tornando sulle questioni nazionali, Matteo Renzi dà il meglio. Sull’Emilia Romagna, accusa la sondaggite: «Le regionali sono regionali, non sondaggi. Se però ci sarà una crisi di governo dopo il voto, ci sarà un libretto di istruzioni che si chiama Costituzione». Ma «se fossi emiliano voterei, senza il minimo dubbio, per Bonaccini, perché è bravo e non per altre oscure ragioni».

Ma come si fa a far crescere l’Italia? A febbraio faremo un grande incontro per fare il punto. I soldi ci sono, siamo pieni. Il problema è che sono bloccati. Di sicuro non con Quota 100, che «è un’idiozia» e ho fatto di tutto per spiegarlo a Salvini. «Per cambiarla noi faremo il nostro dovere. Ma non l’abbiamo fatto certo noi. Anche se sotto questo aspetto il Reddito di cittadinanza è molto più diseducativo». Il problema «è che Salvini non è serio. Punta a essere simpatico. Ma ci prende solo in giro sia sui dati che nella comunicazione. Io preferisco essere antipatico ma competente».

Tornando al patto del Nazareno, Renzi ricorda che Berlusconi non ha mai votato il suo governo. «Per Letta, Gentiloni sì, ma mai per il suo». Avevamo fatto un accordo che «avrebbe fatto bene a tutti sia a noi che a Berlusconi». Ormai è passato, dice. «È evidente che in me c’è amarezza. Perché a palazzo Chigi si può tornare, ma al referendum no». Se fosse passato, dice, «avremmo avuto una forza pazzesca in Europa. Eppure i professori avevano detto che ci sarebbe stata una deriva costituzionale.. i costituzionalisti cosa dicono adesso?». A dire che «quello che fanno ora sono le stesse cose che hanno impedito di fare a me. E chi lo ha detto? Raffaella Carrà. Ci vede meglio lei di tanti costituzionalisti».

E su Mara Carfagna? «Una parte significativa di chi ha creduto nei valori di Forza Italia non si riconoscerà in Matteo Salvini», dice. «Ci sono sindaci che fanno benissimo il loro lavoro e che, proprio per questo, non possono stare in un disegno sovranista. Anche nella nuova versione annacquata che Salvini sta apparecchiando per competere con noi di Italia Viva». E c’è un centrodestra che non si identifica con Casapound, con l’antisemitismo contro Liliana Segre. «Per questo – aggiunge – credo che la vera sfida di Italia Viva è sapersi contaminare». E se poi «riesce ad allargarsi e accogliere quelle persone che hanno un orizzonte comune di fronte ai rispettivi estremismi». E su questo ci sono «parlamentari di Forza Italia che stanno riflettendo. E già nei prossimi giorni potranno meditare su una adesione a Italia Viva». E noi, aggiunge, «non tiriamo Mara Carfagna per la giacchetta». Il nostro obiettivo è «fare una rivoluzione della politica». Io so di non essere un uomo gol, ma un uomo assist». E lancia una frecciata a Beppe Sala, «che dice che non so fare squadra: quando c’era da passare una palla per l’Expo, l’ho passata e così ho fatto anche dopo, per le amministrative e tutto».

E conclude: «È finito il tempo di giocare in avanti per me. Io ora gioco a centrocampo». E la metafora calcistica descrive il nuovo partito, aperto a tutti, a cui tutti possono aderire e non da ospiti, sottolinea, ma da dirigenti. A chi gli chiede se il campo da gioco cambierà, se è intenzionato a rimanere nell'area del centro-sinistra, risponde: «Io sono Matteo Renzi, quello che è cresciuto con il mito di Bobby Kennedy. Non solo, sono cattolico, ho firmato leggi sui diritti civili. Nutro ancora il sogno dei dem americani, Clinton, Obama, Tony Blair». Per cui, «Italia Viva sarà questo, cioè persone che vengono da esperienze diverse e hanno un progetto comune».

E aggiunge: «Si capirà che i voti noi li portiamo. Perché si muovono, perché c’è mobilità nell’elettorato. Non esistono voti che sono tuoi. In molti casi un voto vale come un like». E bisogna ricordare che «oggi il consenso muta in modo immediato». La nostra vera forza, «quella che dovremo avere», è di resistere al consenso dei social network. «Ci riconoscerete da questo. Non cercheremo di fare i piacioni. E per questo ci saranno anche persone dal centrodestra».