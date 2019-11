L’allarme degli immobiliaristi all’Italia: serve stimolare la crescita economica

È soprattutto il volume degli investimenti immobiliari nel settore corporate a guidare la crescita del settore: 8 acquisti su 10 sono operati da investitori stranieri. Interessante, in questo senso, l’ambito di investimento, che «si è concentrato su segmenti non tradizionali, come l’alberghiero e forme evolute di housing rivolte ad anziani e studenti». Nel comparto residenziale, poi, a compensare per coloro che non possono accedere al mutuo ci sono i privati che godono di maggiore liquidità. Basti pensare infatti che Milano è il primo mercato per investimenti per locazione, con impiego di capitale proprio.

Considerando che, a livello nazionale, la previsione di Nomisma è di una continua crescita dei prezzi medi degli immobili (+0,2% nel 2020, +0,7% nel 2021 e +1,1% nel 2022), la forbice tra chi si può permettere di acquistare una casa e chi invece ne è tagliato fuori rischia di allargarsi, se la crescita non sarà omogenea per tutte le fasce della popolazione. «I risultati confortanti registrati nel corso di quest’anno nel comparto corporate e residenziale scaturiscono da un’accentuazione del peso nella componente meno esposta alla debolezza del contesto economico», conclude il rapporto. «Solo un’accelerazione della crescita economica, con le inevitabili ricadute in termini di propensione all’acquisto immobiliare e alla concessione di credito, potrebbe modificare lo scenario solo timidamente espansivo che altrimenti sembra profilarsi».