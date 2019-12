Cari No Global, fatevene una ragione: il vostro campione è Donald Trump

Probabilmente i No Global non lo avrebbero mai immaginato, ma oggi è un presidente degli Stati Uniti che sta portando a termine la loro battaglia. Il 30 novembre 1999, fu infatti la dura protesta di almeno 40.000 persone contro la conferenza del Wto di Seattle che diede inizio a quel movimento No Global che in Italia passò alla Storia soprattutto per gli incidenti legati alla celebrazione del G8 di Genova. Esattamente vent’anni dopo, è Donald Trump che simbolicamente uccide lo stesso Wto, bloccando la nomina dei membri di quell’Appellate Body che è incaricato di giudicare in seconda istanza le controversie sul commercio internazionale.

Nel 1999, l’Organizzazione Mondiale del Commercio si era riunita per definire i punto di partenza di un nuovo ciclo di scambi commerciali. I manifestanti occuparono le strade per impedire ai delegati di recarsi dai loro alberghi al Convention Center, e tra di loro apparvero per la prima volta i Black Bloc, che presero d’assalto negozi di multinazionali e banche. Addirittura messa sotto assedio, la Polizia fu costretta a usare la forza. Il bilancio della Battaglia di Seattle, come fu chiamata, fu di almeno 600 arresti e oltre 20 milioni di dollari di danni.

Due decenni dopo l’avversione verso la globalizzazione si è estesa dalla sinistra radicale alla destra, e attraverso Donald Trump si è installata alla Casa Bianca. Senza scatenare violenza in strada ma sfruttando i semplici poteri della sua carica, Trump ha in pratica emulato i metodi del “Popolo di Seattle”, con la sola differenza che invece di impedire il passaggio ai delegati ha bloccato il ricambio dei membri dell’Appellate Body man mano che scadeva il loro mandato. Cosa non troppo difficile, visto che per la nomina ci vuole l’unanimità. Da sette giudici l’organismo si era così ridotto a tre, che però ancora bastavano per produrre sentenze valide. Martedì, però, è scaduto il mandato di altri due.