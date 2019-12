Non c’è da stare tranquilli se le sardine ci fanno stare tranquilli

Con le sardine non si può essere in disaccordo. Proprio come con le poesie, che non vanno a parare da nessuna parte – Paolo Di Paolo ha scritto che soltanto chi non c’era, sabato pomeriggio a San Giovanni, poteva aspettarsi qualcosa; chi c’era, come lui, sapeva invece che l’importante era esserci, esserci e basta.

Non si può essere in disaccordo neanche con i temi dei bambini delle elementari – come vorresti il futuro? Pieno di scivoli, torte, persone che si amano, caldarroste, madri che non urlano mai, padri che giocano sempre, niente compiti ma opere di bene, preti su TikTok.

A parte gli invasati o i rompicoglioni (disfattisti, pardon), che sono un consistente numero di persone la cui madre ultimamente è sempre incinta – ma lasciamo i conteggi alle questure –, nessuno si direbbe razzista, e nessuno schiferebbe una torta. Nessuno vorrebbe una politica peggiore. E una società più ingiusta. E un prossimo più maleducato. E un governo incompetente. E un’unione di generazioni diverse che scendano in piazza per ottenere il diritto a fregarsene di chi verrà dopo di loro e sperperare le risorse della terra come nel finale di Nosferatu, quando l’umanità s’ammala di peste e vive gli ultimi giorni sulla terra in una continua sbornia.

Le sardine stanno dalla parte giusta, e questo le rende rassicuranti. Non è ancora chiaro se abbiano delle posizioni, e questo, per ora, le rende incontestabili. Dice: dovremmo contestarle per forza? Forse. E non per contrarismo, ma perché dai disaccordi si arriva agli accordi, dai contrasti alle risoluzioni, dalla dialettica al discorso. A questo servono (servivano?) la politica e la democrazia.

Però le sardine non vogliono sentir parlare di politica, non vogliono fare partiti, non vogliono fare movimenti, vogliono fare la conta dei buoni in modo da dire che esistono, e non sono pochi, e guai a chi tocca San Giovanni, la piazza che è tornata a riempirsi per mondare la profanazione leghista. Come si possa volere una politica migliore se non si vuole fare politica è una contraddizione che nessuno osa segnalare loro con troppa enfasi, fosse mai che si traumatizzano e vanno all’estero, non vorremo mica sembrare i soliti italiani malpancisti misoneisti sfiduciati cinici paternalisti. I soliti vecchi contro i giovani.