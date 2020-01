Sono passati 61 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

La ricerca di un nome forte

Bellanova ci spiega perché Emiliano non va bene per la Puglia (e che cosa farà Italia Viva per fermarlo)

La ministra dell’Agricoltura smentisce la possibilità che possa essere lei la candidata alternativa all’attuale governatore. Si parla di Scalfarotto, ma per i renziani c’è spazio per costruire un’alleanza ampia e credibile