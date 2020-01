Il coronavirus arriva in Italia e con esso le bufale (ecco come evitarle)

Il coronavirus è arrivato anche in Italia. Due, finora, i casi confermati di persone contagiate: si tratta di due turisti cinesi provenienti dalla provincia di Wuhan, arrivati a Roma da una settimana e ospiti dell’hotel Palatino di via Cavour. Sono stati ricoverati all’istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, che è stato allestito per fronteggiare l’emergenza. La loro stanza in hotel sigillata. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche annunciato l’interruzione immediata di tutti i collegamenti aerei con la Cina. «Siamo il primo Paese che adotta una misura cautelativa di questo genere», ha detto in conferenza stampa. In ospedale è anche stato condotto, in via preventiva, un pullman con a bordo turisti cinesi gestito dallo stesso tour operator della coppia. «Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme sociale. Adotteremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile», ha detto ancora Conte.

Visto il rapido evolversi della diffusione del virus, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto come emergenza globale, come spesso capita quando succede qualcosa di grosso in un’altra zona del mondo, soprattutto se legato a questioni complesse dal punto di vista scientifico, è un attimo che gli allarmismi e le notizie false inizino a diffondersi. Tra problemi di trasparenza del regime cinese e un clima generalmente discriminatorio verso i cinesi, l’occasione è dunque ideale per mettere in circolazione informazioni inaccurate o totalmente sbagliate, che tendono alla superstizione e che hanno l’effetto di fuorviare le persone, mettendo scompiglio sui possibili rimedi. A maggior ragione adesso che l’infezione ha raggiunto anche il nostro Paese. In tutta questa confusione, dunque, meglio cercare di fare ordine: Bloomberg e altri siti hanno raccolto le bufale che hanno preso piede finora relative al virus, per fare chiarezza. Linkiesta ha raccolto le principali qui di seguito.