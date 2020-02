Il passo indietro di Annegret Kramp-Karrenbauer manda a gambe all’aria i moderati in Germania

La decisione di AKK è sorprendente, soprattutto se consideriamo il piglio aggressivo e bellicoso con cui aveva provato a blindare la sua investitura nel congresso di fine novembre: in quell’occasione aveva tenuto un discorso tutto impostato all’attacco, in qualche modo sfidando i suoi avversari interni a sfiduciarla subito e cogliendoli in contropiede, data la loro impreparazione ad agire così in fretta. Da quel Parteitag AKK era riuscita a trarre, se non più autorevolezza, almeno un po’ più di tempo: sembrava essersi garantita un po’ di tranquillità, e probabilmente sperava di mantenere le cose sotto controllo fino al momento in cui si sarebbe dovuto scegliere il Kanzlerkandidat, il candidato alla Cancelleria - in modo da arrivarci in posizione di forza. Solo che poi è successo qualcosa: è successa la Turingia.

I principali responsabili del terremoto turingiano sono sicuramente la sezioni locali della CDU e della FDP, sfruttate con furbizia da AfD (che, ricordiamolo, nel Land è guidata da Björn Höcke, praticamente un neonazista), ma le cose sono più complesse di così. In questi giorni si sono rincorse voci di contatti fra Höcke e Thomas Kemmerich, l’esponente FDP eletto Ministerpräsident del Land con i voti degli estremisti di destra, in corso già da inizio novembre, cioè una settimana dopo le elezioni regionali, e numerosi articoli hanno ripercorso il quasi-corteggiamento della CDU locale nei confronti degli alternativi. Il contraccolpo per FDP e CDU a livello nazionale è stato tremendo, e è rappresentato plasticamente nei sondaggi, in particolare quelli relativi alla Turingia: meno dieci punti per i cristiano-democratici, addirittura doppiati da AfD, e liberali sotto la soglia del 5% e dunque fuori dal Landtag.